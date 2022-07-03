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尚城頂層連天台戶660萬易手 實呎12595元

【明報專訊】颱風暹芭來襲，昨日日間大部分時間懸掛8號風球，未阻買家入市意欲，二手市場仍錄得成交，其中元朗洪水橋尚城更錄特色戶的成交。中原地產副分區營業經理陳逸承表示，有關單位為尚城2座頂層連天台戶，實用面積524方呎，原業主今年5月起以680萬元放售，近日獲上車客垂青，在加息的不明朗因素下，原業主減價20萬元或近3%、以660萬元易手，實呎約12,595元。原業主2011年4月406.4萬元一手買入，持貨11年，帳面獲利約253.6萬元，物業升值約62%。

尚悅．嶺1房408萬沽

另外，有村屋客在8號風球下入市元朗尚悅．嶺。美聯物業首席高級營業經理張瑋津表示，尚悅．嶺最新易手的單位為2座低層G室，屬實用面積257方呎的1房戶，原業主早前以450萬元放售，獲村屋客洽詢，雙方議價後，業主減價42萬元或約9%，以408萬元易手，實呎15,875元。原業主在2019年1月以386.3萬元購入，持貨逾3年，帳面賺約21.7萬元，物業升值約6%。

泓景臺2房實呎逾1.8萬

荔枝角西九四小龍之一泓景臺，新錄一宗2房戶成交。美聯物業首席高級營業經理黃永財表示，單位為3座中層E室，實用面積492方呎，屬2房間隔，內櫳企理，景觀開揚，獲換樓客垂青，透過網上搵樓，睇樓後隨即以886萬元承接，實呎18,008元。原業主於2014年6月以約595萬元購入，持貨8年，轉手帳面獲利291萬元，物業期內升值49%。

另中原地產研究部資顯示，截至6月28日，今年6月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得2902宗，總值251.2億元，預計6月全月登記約3200宗及280億元，將較5月的4304宗及386.6億元，分別下跌25.7%及27.6%，數字將是2022年3月的2493宗及226.4億元之後，近3個月新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇分析，美國持續加息，買家的入市態度轉趨謹慎，二手市道略為回軟，但仍然活躍，登記量繼續企穩3000宗以上水平。

飛揚次輪銷售順延至今日

新盤市場方面，昨日大部分新盤售樓處及示範單位因風暴未有對外開放。由長實（1113）及新地（0016）合作發展、原定於昨日次輪銷售的屯門青山公路飛揚，亦順延至今日進行。飛揚次輪銷售共涉80伙，其中72伙以價單開售；另發展商亦推出8伙頂層連天台特色戶同日起招標。

由信置（0083）牽頭發展將軍澳日出康城凱柏峰I，過去兩日暫收票逾2300票，以次輪推出單位128伙計，超額近17倍，發展商擬於短期內加推應市。

[香港地產]

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