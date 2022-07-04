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YOHO Town 兩房叫價680萬起

【明報專訊】最近多個新盤接連推出市場發售，而自元朗錦上路站柏瓏系列早前開售以來，搶去新界二手市場不少購買力；不過，元朗指標屋苑YOHO Town，平均成交實呎依然穩守在1.7萬元水平。

明報記者 張芷君

綜合區內代理資訊，YOHO Town現時有約200個放盤，2房戶叫價680萬元起。

市場消息稱，YOHO Town新近錄得5座低層F室成交，實用393方呎，屬2房間隔，以662萬元交、折合實呎16844元；原業主於2018年12月以600萬元買入單位，現帳面獲利62萬元或約10.3%。

另一方面，部分豪宅身價下跌，特別是一向獲不少內地客追捧的九龍站物業；其中君臨天下一個極高層4房單位，一名具內地背景的業主，新近以9000 萬元將單位售出，連使費估計實蝕約2750萬元或26%離場。

君臨天下內地背景業主料蝕2750萬離場

資料顯示，上述君臨天下2座極高層A室，實用1699方呎4房間隔、望維港景，連兩車位以9000萬元易手，實呎52972元；原業主名字以普通話拼音，料為具內地背景人士，2015年3月以1.05億元一手購入，帳面貶值1500萬元或14%，惟由於原業主當年須付辣稅涉約2467.5 萬元，即使扣除當年發展商提供的現金回贈，估計仍要實蝕約2750萬元或26%，是次亦為近年九龍站罕見的二手蝕讓個案。

不過，二手特色戶不乏成交；北角老牌屋苑健威花園，相隔約1年再錄特色戶二手成交。美聯高級營業經理謝國安表示，屋苑C座低層連平台單位，實用446方呎，2房間隔連平台，獲外區用家以777萬元承接、實呎17422元，較市價低約7%；原業主於2014年12月以603萬元購入，持貨逾7年，帳面獲利174萬元或約29%。

健威花園特色戶易手 7年帳賺近三成

部分業主目前均願意擴闊議價空間。中原高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣5座中層A室，實用522方呎2房間隔，望汀九橋海景，原業主早前叫價698萬元放盤，及後减價20萬元或約3%後，以678萬元易手、實呎12989元，較對上一個同類成交做價約700萬元，回落3%。

不過，原業主早於2002年9月以199.8萬元一手購入，持貨近20年，帳面獲利478.2萬元或約2.4倍。

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