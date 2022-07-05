持牌代理連跌4個月 10個月最少

中原上月住宅部佣金按月跌三成

不過，若以代理推算上月整體物業成交量約6300宗計，即平均每近7名代理才促成一單交易。另地監局資料顯示，反映前線代理的「S牌」營業員牌照至上月底有22,680人，按月減少98人，連跌4個月，為去年7月錄22,655人後新低。另俗稱大牌或「E牌」的地產代理（個人）牌照，上月錄18,813人，按月減少66人，同樣連跌4個月，為去年10月18,668人後新低。至於反映分行數目的營業詳情說明書則回升，最新錄7137份，較5月份7129份多8份，連跌5個月後首錄增長。

代理佣金收入方面，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月中原住宅部佣金錄得2.75億元，較5月份的3.93億元跌30%，但他估計，本月屯門有大盤開售，加上新一屆政府上場，將掃除部分樓市陰霾，估計市場氣氛將轉好，預料公司本月佣金收入可追貼5月水平，甚至有望達4億元。

[香港地產]