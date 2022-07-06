moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

山頂南區半年40宗二手豪宅成交 按年跌五成

【明報專訊】受環球經濟波動、俄烏戰爭、新冠疫情等政經負面因素影響，港島傳統豪宅區山頂、南區，今年上半年交投量、成交金額雙雙下跌；中原地產資深營業董事何兆棠表示，2022年上半年，山頂和南區合共錄得40宗二手豪宅成交，較去年同期下跌52.4%，當中分層單位佔27宗，洋房佔12宗，屋地成交佔1宗；總成交金額約39.79億元，按年下跌37.9%。

何兆棠指出，中港兩地尚未通關，在缺乏內地資金入市下，豪宅成交市况膠着，惟隨着新一屆特區政府上任，下半年中港兩地有機會通關，釋放內地富豪的購買力，料二手豪宅成交量可增加30%。

憧憬通關 下半年交投量看升三成

一手豪宅方面，該區上半年共錄得4宗成交，成交金額共15.24億元。何預計，英皇國際（0163）南區壽臣山15號登場後，會掀起超級豪宅別墅換樓潮，將刺激樓價介乎3億至20億元的豪宅交投，料有「報復式」增幅。

洋房價有望升15%

與此同時，美聯物業首席區域營業董事方富義稱，今年上半年山頂、南區物業買賣共錄約51宗（一手及二手），較去年下半年下跌逾五成，並為2019年下半年後的新低。

他續稱，今年初淺水灣南灣道地皮，以創官地呎價歷史新高紀錄售出，相信隨大市回升，屬超級豪宅的洋房將更受捧，洋房價有望上升約15%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款