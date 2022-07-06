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羅珠雄7700萬沽新蒲崗地廠 6年帳賺15%

【明報專訊】疫情回穩下，資深投資者羅珠雄（圖）繼續沽售手頭物業，最新以7700萬元售出新蒲崗地廠，持貨近6年帳面賺逾1000萬元。

資料顯示，羅透過亞美地產發展及策劃有限公司持有的新蒲崗五芳街18號立安工業大廈地廠，面積13,819方呎，上月中以7700萬元易手，呎價約5572元，相較2016年8月購入價6680萬元，帳面賺1020萬元或15%。

成交價較兩年前放售低三成

據悉，羅早於2020年6月開始放售上述物業，當時叫價1.08億元，在2021年5月曾以7900萬元易手，惟交易未能完成，如今以7700萬元售出，較1年前成交價低約200萬元或2.5%，更較兩年前的售價低3100萬元或29%。上述物業現時連租約出售，每月租金收入約27萬元，即新買家可享租金回報約4.2厘。

另資料顯示，上環皇后大道中208號勝基中心10樓全層，面積2921方呎，上月中以3580萬元易手，呎價1.23萬元；原業主為鴻昌進出口有限公司，註冊董事包括新地（0016）已故創辦人郭德勝的侄兒及一田董事容永忠等，該公司在1992年9月以1042.8萬元購入物業，持貨近30年，帳面賺逾2537萬元或2.4倍。

商舖市况方面，受惠港鐵屯馬線開通，土瓜灣接連有商舖放售；美聯旺舖營業董事吳采霖表示，獲委託放售土瓜灣下鄉道45號地舖，商舖面積約1400方呎，連入則閣樓1200方呎，總面積約2600方呎，業主意向售價約4500萬元，每方呎意向價約1.7萬元。

土瓜灣舖叫價4500萬 呎價1.7萬

另外，中原（工商舖）高級分區營業董事李世基表示，土瓜灣美景街17號地舖亦放售，面積約1000方呎，叫價約2100萬元，呎價約2.1萬元，可透過買賣公司形式交易，同時該舖位亦以每月約5.5萬元放租。

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