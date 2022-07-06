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佳悅全數開放式1房 攻上車客市場

【明報專訊】深水埗一帶近日不乏小型新盤推出搶客，包括初次進軍本港住宅市場的佳寧娜（0126），旗下海壇街佳悅近日登場。項目屬單幢盤，提供115伙，戶型分為開放式及1房戶兩種，當中開放式佔逾一半，最細一伙為平台特色戶，實用面積178方呎，料以上車客及投資者為目標客源。

明報記者 陳寶恩

攝影 鍾林枝

位處海壇街225號的佳悅，預計關鍵日期為2023年12月31日，樓花期約1年半。住宅單位設於3至29樓，地下及1樓設有商舖，2樓設有康樂設施。連平台特色戶位於3樓，共有5伙，實用面積178至268方呎，連42至269方呎平台；全盤最細單位是3樓A室，開放式間隔，實用面積178方呎，附連109方呎平台。

樓花期1年半

特色戶最細178呎

佳悅標準戶樓層，每層共有5伙，設兩部升降機。單位實用面積199至289方呎，每層兩伙1房戶及3伙開放式戶。另有連天台特色戶，位於29樓，實用面積199至289方呎，連85至160方呎天台。另據樓書「有關資料」一欄，項目沒有安裝煤氣喉管，即住宅單位不可明火煮食。

1房戶玄關位

設鞋櫃收納空間

是次介紹的示範單位，以28樓D室為設計藍本，實用面積283方呎，1房間隔，向東北，屬連裝修經改動示範單位，整體室內設計以湖水藍配搭米白色為主調，一室感覺明亮而活潑。

單位入門有小玄關，設鞋櫃及收納空間。單位採開放式廚房設計，設曲尺形廚櫃及料理枱面，選用淡黃色作廚櫃面板，附抽油煙機、電磁爐、微波燒烤爐及雪櫃等基本家電。

雖然單位只有283方呎，但廳區間隔分明。設計師在飯廳位置放置二人啡色餐桌椅，牆身設有小層架，放上裝飾品點綴。客廳擺放二人米白色梳化，旁邊放置小茶几，並以掛畫裝飾。客廳外連22方呎露台，屬新盤近年標準配置。

至於睡房，設計師將原則附有的房門拆去，以增強空間感。睡房間隔方正，長約2.7米，闊約2米，設曲尺落地大窗，靠窗位置放置雙人牀，旁邊有高身衣櫃，方便收納。浴室選用深灰色瓷磚鋪砌牆身及地板，感覺型格時尚；浴室附有大窗，有助增強通風及採光。

高層料望開揚西九龍市景

發展商同步開放同一單位的無改動交樓標準示範單位，可見內籠開則方正實用，客飯廳長約5米、闊約2.3米。地面選用深色木地板，比較耐污。單位向東北，加上位處高層，料可望開揚西九龍市景。

值得留意的是，項目不設住客車位，駕車人士或需租用鄰近泊車設施。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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