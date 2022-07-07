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NOVO LAND 1A期批預售涉824伙 最快下周開示範單位 目標本月內開售

【明報專訊】踏入下半年，發展商加快推盤步伐，其中新地（0016）屯門兆康大型新盤NOVO LAND第1A期，剛獲批預售，涉及824伙，勢成下半年市場頭炮新盤。新地代理總經理陳漢麟表示，預計下周公布項目樓書，並分兩階段逐步開放5個示範單位，有信心本月開售。

明報記者 容婌維、何嘉慧

NOVO LAND第1A期預計關鍵日期為2023年6月，即樓花期約1年。陳漢麟又稱，NOVO LAND鄰近西部通道，適合往返內地工作人士，而項目基座商場NOVO Walk獲永東旅行社進駐，為住戶提供跨境直通巴士服務。

永東直巴管理副總經理蔡順基表示，項目入伙後預計每日提供4班跨境直通巴士，往返NOVO LAND與深圳灣口岸，車程僅約10分鐘，住戶首月可享車票半價優惠。另外，永東亦將於NOVO Walk設置自動售票機，方便住戶自助購票。

凱柏峰I今賣238伙 收4000票

另外，由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作發展，位於將軍澳日出康城凱柏峰I 今早次輪銷售238伙，昨日下午1時截票，累收近4000票，超額認購近16倍。信置執行董事田兆源表示，次輪票源中，有意選購3房戶比例，由首輪10%增至15%，反映換樓客增加。

項目亦伙拍經絡按揭轉介為買家提供置業優惠，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，近日已有銀行調升H按封頂息率，置業人士宜盡快把握加息前以低息按揭計劃入市，節省供樓開支；美聯及經絡提供「抗加息H按/ 即供高成數按揭雙優惠」，讓準買家可把握低息及高成數雙重按揭優惠輕鬆入市。上述按揭包括「抗加息 H 按優惠」，全期按息低至H加1.3厘，上限低至P減2.75厘，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達1.65%，年期最長可達30年，另特享高存息戶口等。

業界料下半年一手9000宗

另外，綜合土地註冊處數據顯示，今年上半年全港累錄4735宗一手私宅買賣登記，較去年下半年的9277宗急挫達49%，為2013年上半年、一手新例實施後「半年度」新低；至於期內物業登記總值則錄約634.74億元，較去年下半年的1189.92億元急減少47%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上半年受疫情阻礙推盤步伐，相信發展商下半年將積極推盤，追回上半年落後的進度。他稱，目前市場仍然積聚不少購買力有待釋放，發展商若採取「先求量、再求價」的策略，相信下半年一手新盤買賣登記量將有顯著反彈；初步估計下半年一手私宅買賣登記可錄約9000宗，將較今年上半年大增九成，平均每月料錄約1500宗。

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