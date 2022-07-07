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佳悅周日首輪開售50伙

【明報專訊】市場預計新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，最快下周上載樓書和開放示範單位之際，其他小型新盤亦加快開售步伐。佳寧娜（0126）在港首個住宅發展、樓花期約1年半的深水埗佳悅，敲定周日（10日）首輪開售50伙 。市場消息稱，佳悅上周四起接受認購，迄今累收約150票，超額認購2倍。

佳悅首張價單涉50伙開放式及1房戶，實用199至289方呎，整批折實均呎19,493元，折實價345.92萬元起，周六截票。深水埗同區、長實（1113）旗下愛海頌尚有約30伙餘貨待售，現透過美聯購買愛海頌一手3房單位之買家，收樓後首個月透過美聯放租，以及於首半年內成功租出，可獲美聯代付租務佣金，名額5個。

傲玟逾三成買家已取消交易

另高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，成交紀錄冊顯示，原於2020年1月以3091.9萬元售出的3座19樓實用面積934方呎C室、屬2房連多用途房戶，買家已取消交易。翻查資料，傲玟去年8月遭地政總署取消預售樓花，項目發展商當時回應，會調整策略以現樓發售餘貨，項目亦已取得入伙紙；至於已購買樓花買家，可繼續完成合約或取消成交，後者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。傲玟2019年底開售以來累沽約28伙，其中9伙取消交易，佔比為32%；當中2座16樓B室，實用1425方呎，登記買家是藝人陳家樂，2020年初以5045萬元購入，但去年已終止交易。

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