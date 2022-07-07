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接管人3億沽佳兆業貝沙灣洋房

【明報專訊】樓市陰晴不定，部分大額豪宅以低價售出，原由佳兆業（1638）或相關人士持有的薄扶林貝沙灣一幢洋房，最新以約3億元售出，成交價較5年前購入價貶值約5000萬元或14%；另南區大潭玫瑰園錄得3年來屋苑首宗二手成交，一幢「多按」（即抵押物業作多次貸款） 洋房上月以1.19億元售出，原業主持貨12年，帳面僅獲利三成。

洋房5年貶值5000萬

中原豪宅高級分行經理高鵬稱，貝沙灣3期單號屋，實用3953方呎，原則4房4套間隔，附有私人花園及天台，以3億元招標形式沽出，實呎約75,892元。資料顯示，由佳兆業或相關人士2017年「買殼」以約3.5億元購入，5月份由接管人推出招標，並於上月底截標，估計物業帳面貶值約5000萬元或14%。

上述物業樓高兩層，內部裝修豪華，設旋轉樓梯貫通上、下兩層，地下大廳擁約4.7米特高樓底，洋房1樓原則設4個套房，經裝修改動後現為娛樂室及套房，娛樂室可望海濱長廊及全海景，物業附設私人花園及屋頂平台，車庫位置設兩個停車位。

玫瑰園「多按」屋1.19億沽

另資料顯示，交投疏落的玫瑰園，上月錄得近3年來首宗買賣，一幢實用3314方呎的單號屋，上月以1.19億元易手，實呎35,908元，較屋苑對上一宗、2019年同類單位成交價1.1億元高900萬元或8%；原業主2010年以9200萬元購入，期間多次向財務公司借貸，包括2015年獲批1.1億元貸款，現成交價較12年前購入價高2700萬元或29%。

淘大2房625萬沽 重返2年前

大型屋苑方面，利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，投資者持有的九龍灣淘大花園R座低層5室，實用450方呎，2房間隔，以625萬元易手，實呎13,889元，成交價較銀行估價低約逾一成，重返2020年水平。不過原業主早於2005年以約141萬元購入，帳面獲利484萬元或3.4倍。

另外，美聯高級分區營業經理陳彪表示，鰂魚涌太古城本月暫錄3宗成交個案，其中景天閣中層B室，實用649方呎，屬3房1套間隔，以約1400萬元成交，實呎21,572元。原業主於1997年3月以約568萬元購入，帳面獲利約832萬元或1.5倍。

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