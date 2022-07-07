花旗不足百萬續租銅鑼灣舖 平過金融海嘯時

資料顯示，上述舖位為軒尼詩道513號維寶商業大廈地下、1樓及2樓，總面積7585方呎，花旗銀行上月簽訂新租約，10月份起租金調整至93.925萬元，呎租約124元，租約期至2025年9月底。

低於2014年高峰逾五成

事實上，花旗銀行早在1999年、即該廈落成當年，已租用該舖，迄今已有23年歷史，最初月租62萬元，至2008年金融海嘯期間以95萬元續租，隨後至2014年舖市高峰期，該舖更以199.44萬元續租；及後舖市回落，租金亦反覆上落，對上於2019年3月、即反修例風波前，該舖租金為144.5萬元。換言之，該巨舖最新續租租金，除輕微低於金融海嘯時期外，亦比2014年高峰期199萬元低53%，而比對上一份租約，則減租約35%。

觀塘美興大樓舖1.1億易手

此外，觀塘聯安街30至36號美興大樓或獲財團收購。資料顯示，美興大樓地下A至I號舖，面積約7000方呎，上月初以1.1億元易手，呎價約1.57萬元。買家為Sky Globe Holdings Limited，公司董事為黃文軒（Wong Man Hin Max）。原業主1978年7月330萬元買入，持貨約44年，帳面獲利1.067億元或32倍。另外，黃氏亦透過上述公司購入4個住宅單位，成交價由409.5萬至452.2萬元，連同商舖內共涉逾1.27億元。

資料顯示，旺角山東街47號星際城市罕有錄大賺個案，商舖位於2樓201號舖，面積約453方呎，上月中以1090萬元成交，呎價約2.4萬元。原業主於2002年4月以202萬元購入，持貨逾20年，帳面獲利888萬元或4.4倍。