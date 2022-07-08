上月逾4600伙批預售 3年半最多 會德豐等啟德跑道區項目兩期共佔1219伙

【明報專訊】政府換屆前夕，地政總署今年6月連批7份預售樓花同意書，包括會德豐啟德承豐道23號、信置（0083）等將軍澳日出康城凱柏峰等大型新盤，合共涉及4611伙，為近3年半以來按月最多，其中最矚目為位於未來新盤供應量龐大的會德豐等財團旗下啟德跑道區承豐道23號項目，兩期共涉1219伙。總計今年上半年，該署共批出逾1萬個預售樓花單位，為2018年下半年以來首見，而次季涉9505伙，換言之上半年逾九成獲批預售單位，均於第五波疫情大爆發後批出。
據地政總署公布，該署於今年第二季共批出16份預售樓花同意書，可提供9505伙，若對比今年首季、即第五波疫情高峰期時只批出1211伙，按季大幅高出6.8倍。若以半年度計，今年首6個月該署共批出22份樓花紙，合共提供10,716伙，為2018年下半年批出共15,330伙後，近3年半以來的半年新高。事實上，上半年批出預售項目，單計上月已共批出7份預售樓花同意書，共涉4611個單位，以單位數目計，為2018年11月錄得4757伙後的3年半新高，亦比5月份的2245伙按月大增逾1倍。
上月批出預售之樓盤，以會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國合作發展的啟德跑道區承豐道23號1、2期最為矚目，兩期分別提供648伙及571伙，同樣預計明年8月底落成，兩期合共涉及1219伙。會德豐表示，集團正積極籌備項目，有機會於短期內開展軟銷工作。其餘獲批預售樓花盤，包括信置等合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰1至3期，分別提供592、644及644伙，共涉1880個單位，分別於2024年11月至2025年1月期間落成，而項目第1期已完成兩輪銷售（見另文）。
至於新地（0016）上月亦有兩個樓花盤獲批預售，包括最快下周開價的屯門NOVO LAND 1A期，提供824伙、預計明年6月落成，而早前已推售第1期的大埔白石角Silicon Hill，2B期（即第3期）亦獲批預售，提供688個單位，預計2024年10月落成。
新申請方面，上月只有兩個項目新申請預售，共涉695伙，為近3個月最少，其中會德豐將軍澳日出康城第12C期，提供650伙，預計2025年8月落成，樓花期38個月；另九龍倉（0004）九龍龍翔道188號第4期項目，今期提供45伙，預計2024年6月落成。不過，若以上半年計共有13,853個新盤單位申請預售，為近19年半次高，而隨着多份樓花紙批出，至6月底待批預售單位數目降至20,688伙，為近半年最少。
雖然上半年獲批樓花單位數量創近年新高，但美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，其中已經推售的單位只有約3420伙，佔總數約32%，即使扣除上月約4000伙獲批但未售單位，仍有3280伙獲批未售單位，反映項目獲批後發展商未急於推售單位，提早獲批預售在日後推售時將更具彈性。