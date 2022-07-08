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凱柏峰I昨次輪推售238伙近沽清

【明報專訊】7月首周新盤市况開局不俗，市場焦點大盤、信置（0083）和嘉華（0173）等發展的將軍澳日出康城約29個月樓花凱柏峰I，昨以折實均呎18,840元次輪銷售238伙，全日沽約225伙，佔可售單位總數95%、幾近沽清，單日套現逾20億元，同時將本月首周整體一手成交推高至約280宗，意味凱柏峰I成交量佔同期整體大市交投約八成。

兩輪累沽約463伙 套現約40億

凱柏峰I經過兩輪開售後，累沽約463伙，套現約40億元，售出單位數目佔項目單位總數592伙近八成。市場預期，凱柏峰II最快日內上載樓書。信置執行董事田兆源表示，凱柏峰I上周四首輪開售238伙沽清後，昨次輪銷售亦近沽清，最高成交價單位為第1A座42樓B室，實用面積721方呎3房間隔，成交價1370.15萬元、實呎1.9萬元。是次開售前，發展商共接獲近4000票，超額認購16倍。田兆源認為，凱柏峰I銷情理想，反映買家對香港前景有信心，而提供644伙、樓花期約29個月的凱柏峰II，正部署短期登場。

項目2期最快日內上樓書

由於市場聚焦凱柏峰I，其他一手新盤成交均較疏落，其中九建（0034）將軍澳海茵莊園、恒地（0012）啟德THE HENLEY II等，各錄約2宗成交。綜合市場資訊，7月迄今整體新盤成交錄約280宗。至於其他新盤部署，遠展（0035）旗下已屆現樓的大埔公路沙田嶺段畢架‧金峰，上載新銷售安排，推出3伙實用面積1033至1542方呎（連平台特色戶），同屬3房設計的分層戶，於下周一起招標，本月31日截標。畢架‧金峰今年4月推售至今累沽約33伙，估計套現約6.8億元。

另會德豐和信置牽頭發展發展，去年開售至今累售約780伙的西南九龍長沙灣維港滙系列，與中原地產合作，即日起至7月31日，經該行購入維港滙II 的首10名3房至4房買家，可獲贈價值5000元的自動咖啡機。

[香港地產]

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