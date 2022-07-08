NOVO LAND首推逾165伙

陳漢麟：將推突破性付款方法

位於屯門欣寶路的NOVO LAND 雖然並不鄰近港鐵站，惟屋苑正門外設有巴士站，現有兩條龍運巴士線A34及NA33途經，可往屯赤隧道轉車站及機場。陳漢麟稱，日後將新增8條巴士線途經NOVO LAND，預計年內通車；換言之，項目於明年6月入伙後，將有10條巴士路線連接屋苑及港、九、新界各區。

年內將新增的巴士路線包括：港鐵K54專線及城巴50M兩條循環線，分別連接港鐵兆康站及屯門站；往返港島區的950及955；往返九龍區的50及55；以及往返新界區的56及67A，其中67A將由NOVO LAND途經屯門公路轉車站，再直達葵芳及荃灣。

九龍巴士助理總監（策略規劃）梁領彥表示，九巴特別為NOVO LAND住戶提供九巴月票優惠，項目入伙後至明年底，每戶可享以半價購買兩張九巴月票。他又稱，九巴預計在NOVO LAND 附近新增九巴月票銷售點，並將屋苑外巴士站改裝為有蓋候車亭。

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