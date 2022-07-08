泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬

2002年開售 首批入場費162萬

上述泓景臺於2002年開售，發展商當年邀請容祖兒為項目宣傳，並以《我的驕傲》為項目主題曲。翻查資料，泓景臺第6座當年首批建築呎價由2484元起，入場費低至約162萬元，屋苑近年不乏一手業主獲利2至3倍離場的個案。

美孚3房移民盤1335萬易手

樓市近十年升幅顯著，早期入市的業主即使低價沽貨，亦能大幅獲利離場。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯街102號高層B室，實用面積1112呎，3房1套間隔，望內園景及內街景，原業主去年11月起叫價1580萬元放盤，因需移民套現，累減245萬或約15%，最新以1335萬元易手，實呎12,005元，低市價約5%。原業主2007年4月502萬元購入，持貨15年，帳面獲利833萬元或逾1.6倍。

御門‧前3房10年僅帳升一成

不過，個別單幢盤升幅跑輸大市。中原地產高級分行經理陳晉立稱，九龍城御門．前高層A室，實用面積628方呎，屬3房1套間隔，享開揚景，以1198萬元易手，實呎19,076元。原業主2012年10月1080萬元購入，持貨10年，帳面獲利118萬元約11%。

近日二手樓價回調，有租客看準時機由租轉買，升級成為業主。美聯物業助理區域經理黃椿璿表示，南昌站匯璽新錄1B座高層B室，實用440方呎，2房間隔，原業主起初叫價1200萬元，議價後減價40萬元或約3%，近日以1160萬元獲區內租客承接，實呎26,364元。原業主2017年4月以1098.24萬元一手購入，帳面獲利61.8萬元或約5.6%；若連一手買入時享有之現金回贈及其他使費計後，料實際獲利約25萬元或約2%。

[香港地產]