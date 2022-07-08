moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

泓景臺3房1368萬沽 一手貨揸20年帳賺千萬

【明報專訊】近月一手搶客，二手樓價回軟，但仍無阻長情業主勁賺離場。西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，新錄一宗勁賺成交，位於屋苑6座中層C室，實用面積736方呎，3房1套間隔、望內園景，新近以1368萬元獲承接，實呎18,587元。利嘉閣聯席市務董事郭永峰表示，上述單位原業主早於2002年11月以約303萬元一手購入，持貨約20年，帳面獲利1065萬元或逾3.5倍。

2002年開售 首批入場費162萬

上述泓景臺於2002年開售，發展商當年邀請容祖兒為項目宣傳，並以《我的驕傲》為項目主題曲。翻查資料，泓景臺第6座當年首批建築呎價由2484元起，入場費低至約162萬元，屋苑近年不乏一手業主獲利2至3倍離場的個案。

美孚3房移民盤1335萬易手

樓市近十年升幅顯著，早期入市的業主即使低價沽貨，亦能大幅獲利離場。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯街102號高層B室，實用面積1112呎，3房1套間隔，望內園景及內街景，原業主去年11月起叫價1580萬元放盤，因需移民套現，累減245萬或約15%，最新以1335萬元易手，實呎12,005元，低市價約5%。原業主2007年4月502萬元購入，持貨15年，帳面獲利833萬元或逾1.6倍。

御門‧前3房10年僅帳升一成

不過，個別單幢盤升幅跑輸大市。中原地產高級分行經理陳晉立稱，九龍城御門．前高層A室，實用面積628方呎，屬3房1套間隔，享開揚景，以1198萬元易手，實呎19,076元。原業主2012年10月1080萬元購入，持貨10年，帳面獲利118萬元約11%。

近日二手樓價回調，有租客看準時機由租轉買，升級成為業主。美聯物業助理區域經理黃椿璿表示，南昌站匯璽新錄1B座高層B室，實用440方呎，2房間隔，原業主起初叫價1200萬元，議價後減價40萬元或約3%，近日以1160萬元獲區內租客承接，實呎26,364元。原業主2017年4月以1098.24萬元一手購入，帳面獲利61.8萬元或約5.6%；若連一手買入時享有之現金回贈及其他使費計後，料實際獲利約25萬元或約2%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款