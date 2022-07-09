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原嶺南小學舊址擬建豪宅 涉9.4萬呎樓面

【明報專訊】市區豪宅新盤成交價屢創新高，有財團新近就港島東半山司徒拔道24號豐景台、司徒拔道15號，以及東山臺7號原嶺南小學及嶺南幼稚園舊址，申請重建44伙豪宅，涉約9.4萬方呎樓面。

城規會文件顯示，上述地盤面積約4.27萬方呎，申請人擬議地積比率3.51倍發展，計劃興建3幢3層高洋房、及3幢5至12層高分層住宅大廈，住宅樓面約9.42萬方呎；至於非住宅部分，提供不多於70個牀位的安老院舍及停車位，而最高1幢分層住宅大廈，其中兩層將作會所用途，項目非住宅面積約4.8萬方呎。

翻查資料，原由嶺南教育機構在2021年初，曾向城規會遞交改劃申請嶺南小學及嶺南幼稚園舊址的申請，但未加入豐景台土地，當時擬議地積比率2.01倍作發展，計劃興建2幢分別4及5層高住宅，提供14伙，總樓面約3.48萬方呎。據悉，嶺南教育機構去年中以約5億元沽出上述地皮。

可留意是，上述地段毗鄰新地（0016） 旗下豪宅CENTRAL PEAK，該盤自2020年11月開售至今，累售6間分層單位、2幢洋房，其中Alpex III的6樓Sky Manor特色戶，成交價達2.88億元，以實用面積2771方呎連892方呎平台計，實呎高達103,934元，成交價、呎價均創項目新高，成交呎價料為東半山分層住宅物業新高；登記買家為蕭亦莊，與莊士（0367）榮譽主席莊紹綏外甥及南豐集團榮譽主席陳慧慧的女婿同名。

赤柱環角道官地倡建600伙私宅

另城規會就赤柱分區計劃大綱草圖提出修訂，擬將一幅位於赤柱環角道馬坑邨以南的政府土地，由「綠化地帶」，改劃為「住宅（乙類）」用地，以興建逾600伙私宅。上述審理前，雖然遇到不同持份者反對，惟該會大部分委員在會議上支持有關改劃，意味修訂獲通過，地皮可望本年度推出。

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