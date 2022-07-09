3內地生預繳1年租22萬 租雲滙2房

李嘉龍稱，上述雲滙單位的業主，是於2019年以971萬元購入單位，現享約2.3厘租金回報率。

女生租住薈朗1房 呎租44元

另外，中原地產資深區域營業經理張義強表示，馬鞍山薈朗亦新錄一宗內地生租賃成交，為2座中層B07室，實用面積293方呎1房間隔，以1.28萬元租出，實呎租約44元，新租客為一名內地女學生，新學年將於香港城市大學就讀。

上述單位業主於2016年以421萬元購入單位，現享約3.6厘租金回報率。

藍灣半島平均呎租36元 按月挫一成

港島方面，小西灣大型屋苑藍灣半島，7月至今暫錄得3宗租務成交，比6月同期5宗減少40%；屋苑現時平均實呎租金約36元，比6月同期錄約40.5元低11%。

區內代理消息稱，藍灣半島3座中層H室新錄租務成交，實用面積566方呎3房套間隔，望內園景及泳池景，業主以2萬元租出，實呎租金35元，屬同類近期低位；不過，業主於2005年以345萬元買入單位，享租金回報率7厘。