恐龍展帶旺海港城時代廣場人流

事實上，商場於展覽期間的人流錄得明顯增長，當中周末人流更有雙位數字升幅。

安排學生認識恐龍及古生物知識

此外，九倉「學校起動」計劃更安排8家中學、共180名學生到訪海港城，參與由「恐龍@化石工作室」創辦人龍德駿的講座，了解君王暴龍及其他恐龍相關的歷史及知識，同時近距離研究及接觸古生物化石。

九倉置業表示，時代廣場的展覽在明日（10日）結束，而海港城的展覽將在7月17日結束。

另新地（0016）旗下大埔超級城，將在今個夏天打造「夏日型遊海底世界」體驗館，結合創意互動科技與海洋生物的教育基地，設有5個互動體驗專區，包括海洋先鋒潛艇、巨型空中飛魚、遙控深海魚體驗、互動體感人造沙，以及鯨魚探險區等，讓大眾體驗海底世界之美。

大埔超級城打造海底世界體驗館

另大埔超級城由8月5日起舉行夏日感謝月，推出三大激賞優惠，包括低至1元購買全場逾1000件潮流家電、生活百貨及美妝產品， 會員於指定推廣期內消費滿指定金額，可獲得3倍積分等。