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凱柏峰II首批138伙 折實均呎18378元

【明報專訊】新盤市場持續暢旺，發展商加緊推售新盤。由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作的將軍澳日出康城凱柏峰I，在一周內售出463伙後，發展商乘勝追擊，推出同系凱柏峰II。發展商昨日上載項目的樓書，並在傍晚突擊公布首張價單138伙，以折實均呎18,378元推售，較凱柏峰I折實均呎17,888元輕微高2.7%，項目有機會在本周內開售。

值得留意，除了凱柏峰II外，新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期已獲批預售，擬於本周公布售樓說明書及開放示範單位，有機會隨即開價，意味新盤戰將一觸即發。

凱柏峰II單位299呎起

據樓書顯示，凱柏峰II細分2A及2B座，共644伙，實用面積由299至989方呎，間隔由1房至3房，全盤最細單位為2B座9樓B室，實用面積299方呎，屬1房間隔，露台外連190方呎平台；而最細的標準戶則位於2B座B室，實用面積337方呎，1房戶，採開放式廚房設計。

信置等昨日公布凱柏峰II首張價單共138伙，售價由758.2萬至1517.9萬元，呎價由20,734至23,605元，平均呎價21,879元，計算最高折扣16%，折實後售價由636.88萬至1275.03萬元，折實呎價由17,417至19,828元，折實均呎18,378元。市場形容，凱柏峰II首批繼續以「超級開心價」推售。項目的關鍵日期為2024年12月15日，樓花期長約29個月。

佳悅今首輪銷售 累收約200票

另一方面，佳寧娜（0126）在港首個住宅發展深水埗佳悅，在今日進行首輪銷售共50伙，折實價345.92萬元起，項目昨日截止認購，據悉，項目在過去10日收約200票，超額認購3倍。

太古城複式戶3200萬元易手

二手市場方面，本月暫錄4宗成交的鰂魚涌太古城，新近錄複式戶成交，中原地產區域營業經理王秀芬表示，有關單位在銀栢閣頂層，實用面積1180方呎，屬4房連套房單位，享海景，附設752方呎天台，最新以3200萬元易手，實呎27,118元。原業主2009年4月以1,128.1萬元購入上址，持貨13年，帳面獲利約2,071.9萬元，物業期內升值約1.8倍。

[香港地產]

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