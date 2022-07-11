moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

本月新盤或2000宗成交 14月新高 凱柏峰II首天收700票 超額4倍

【明報專訊】信置（0083）和嘉華（0173）等合作將軍澳日出康城凱柏峰I熱賣，加上佳寧娜（0126）旗下深水埗單幢盤佳悅展開首輪銷售，帶動7月首10日整體一手成交增至約330宗，較上月同期290宗增逾一成。隨着日前突擊開價的凱柏峰II即將上載銷售安排敲定首輪銷售日期，以及新地（0016）屯門兆康大盤NOVO LAND第1A期摩拳擦掌部署出擊，市場估計7月總體一手成交最多達2000宗，除按月增逾五成外，亦有機會創去年5月錄約2150宗一手成交後，14個月來新高。

明報記者 林可為

樓花期約29個月的凱柏峰II，日前突擊開價後，昨日起接受認購登記，市場消息指收約700張入票，以首推138伙計超額4倍，料不乏凱柏峰I向隅客重新入票。凱柏峰I上月底推售時，首日收逾1200張入票。信置執行董事田兆源重申，是次仍屬「繼續開心價」，首批138伙折實均呎18,378元，提價0.5%至1%。他續稱，由於有不少凱柏峰I向隅買家，銷售安排會盡快公布。

信置：凱柏峰II較1期提價最多1%

凱柏峰II首推138伙標準戶，維持最高16%直減折扣，包括1房戶28伙、2房戶101伙、3房戶9伙。入場費最低為第2A座10樓D室，屬實用面積339方呎1房戶，折實價636.88萬元，折實呎價1.87萬元。

事實上，市場日內不乏其他焦點大盤登場，其中新地屯門NOVO LAND第1A期，料日內公布樓書及開放示範單位，不排除隨即開價。樓花期約1年的NOVO LAND第1A期共824伙，戶型涵蓋開放式至4房，開放式至兩房戶佔逾80%，預計首推不少於165伙。新地更預告將推出突破式付款方法。

大手客1300萬購深水埗佳悅3伙

換言之，凱柏峰II與NOVO LAND第1A期，兩大新盤有機會短兵相接。

至於佳寧娜旗下樓花期約1年半的深水埗佳悅，昨首輪推售50伙，沽出約20伙，其中一組買家斥逾1300萬元，購入3伙開放式及1房戶擬作長線投資。佳悅首推50伙開放式及1房戶，實用面積199至289方呎，折實均呎19,493元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，短期內仍有多個新盤列隊登場，料本月整體一手成交有機會達1500至2000宗；若相對6月全月錄約1300宗，按月最多增逾五成。

柏傲莊I連平台特色戶撻大訂

另本報統計7月迄今主要新盤錄約5宗取消交易或撻訂，其中新世界（0017）大圍站柏傲莊I新錄一宗撻大訂，為第3B座7樓實用面積702方呎連平台C室特色戶，去年6月以1758.5萬元售、實呎2.5萬元，買家原已簽署正式合約，但新近撻大訂，料遭沒收10%訂金，約176萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款