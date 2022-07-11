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凱柏峰開售帶動 MONTARA一房呎售2.02萬

【明報專訊】市場聚焦將軍澳日出康城凱柏峰II將開售，中原高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城半新盤MONTARA，新錄1房高價成交，單位為第2A座中層園景D室，實用面積363方呎，原業主減價53萬元或約7%後，以735萬元售出、實呎20,248元，料相關呎價為屋苑二手新高。原業主2019年5月以578萬元一手購入，帳面賺157萬元或27%。

都會駅3房953萬沽 低同類市價5%

香港置業首席分區董事劉浩勤指出，將軍澳都會駅第3座高層園景C室，實用面積633方呎3房戶，原業主減價近75萬元或7%後，以953.3萬元易手、實呎15,060元，成交價比同類市價1000萬元低約5%，惟原業主2014年10月以729萬元購入，帳面仍賺逾224萬元或31%。

另中原表示，十大屋苑過去兩日錄約8宗成交，按周升7倍，惟仍有7個屋苑零成交，包括鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳都都城和東涌映灣園。美聯亦表示，過去兩天十大屋苑錄約9宗成交，按周升3.5倍。

曼翹首錄租務 1房呎租48元

租務方面，代理消息指出，紅磡曼翹低層實用面積249方呎E室1房戶，以1.2萬元租出，呎租48元，料屬屋苑首宗租務成交。據悉業主去年9月以483萬元購入，享近3厘租金回報。

中原分行經理李嘉龍表示，大埔山塘路天鑽，新錄8座中層H室租務成交，實用面積525方呎2房戶，以1.75萬元租出，呎租逾33元，租客為內地男生，預繳一年租金，涉約21萬元；業主2019年685萬元購入，享3厘租金回報率。

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