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NOVO LAND快上樓書 擬本周開價 1A期涉824伙 整個項目會所連園林涉40萬呎

【明報專訊】踏入7月中，新一輪新盤戰即將爆發。信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城凱柏峰II，29個月樓花期，過去兩日收逾900票、並擬日內上載銷售安排之際，樓花期長約1年的新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期，亦將上載樓書及開放示範單位，加入戰圈。值得留意的是，整個NOVO LAND系列提供逾4500伙，除屬屯門歷來最大型私宅發展，項目住客會所連園林總面積更達40萬方呎，相信亦屬屯門私宅之最。

明報記者 林可為

繼元朗錦上路站柏瓏系列於第二季開售後，新地旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，成為近期新界西北的最新焦點大盤。新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第1A期日內上載樓書及開放示範單位、擬本周開價，標誌開售進程已進入直路。

此外，NOVA LAND設有逾40萬方呎住客會所和園林，料屬屯門近年最大型私宅住客會所。新地並特別為NOVO LAND推出全新物管品牌「WeSpire」，打造「Smart Living Well」生活概念，設有7款機械人提供不同服務，包括禮賓服務、派對娛樂、送遞物件、侍餐、運送大型行李、保安巡邏及消毒清潔；而單位管理費預計每方呎約3.98元。NOVO LAND第1A期涉824伙，戶型涵蓋開放式至4房戶，其中2房戶佔全盤逾50%；新地日前更預告，NOVO LAND第1A期將有突破性付款辦法。

瓏珀山4房5926萬沽

實呎3萬雙破頂

另新地同系沙田瓏珀山第2期，透過招標售出King Tower 2的26樓Villa B特色戶，實用面積1950方呎連283方呎平台、4房間隔，成交價5926.04萬元、實呎30,390元，成交價及呎價均創項目新高。成交紀錄冊顯示，買家如不申請貸款可獲4%回贈，另有1萬元新地會會員回贈。瓏珀山1期去年7月售出一伙實用面積1593方呎連天台特色戶，成交價4564.3萬元、實呎28,652元，為瓏珀山對上最高價紀錄。

凱柏峰II兩日收逾900票

超額5.5倍

凱柏峰II方面，市場消息指過去兩日收逾900票，以首張價單138伙計超額5.5倍，隨時加推單位應市。另信置同系已屆現樓的觀塘凱滙，透過招標售出第2座55樓N室，實用面積599方呎，2房連儲物室間隔另連天台，成交價1463萬元、實呎24,424元。另宏安地產（1243）旗下已屆現樓的青衣薈藍，以628.8萬元售出20樓A09室開放式特色戶，實用面積203方呎連天台、實呎30,975元。綜合市場資訊，7月迄今整體新盤成交錄逾330宗。

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