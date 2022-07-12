moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

太古城2房則王再失守千萬 8年賺四成

【明報專訊】加息陰霾下，二手交投步伐持續放緩，大型屋苑再錄低價成交。中原地產分區營業董事張光耀表示，本月暫錄5宗成交的鰂魚涌太古城，自今年5月後再度錄得2房則王低於1000萬元成交。單位位於太古城耀星閣低層F室，實用面積582方呎，2房間隔，以988萬元易手，實呎16,976元。買家屬用家，原業主2014年以708萬元購入，持貨8年，帳面獲利280萬元或40%。

海之戀海景3房戶逼1500萬易手

荃灣西站上蓋海之戀，有3房海景戶獲區內分支家庭客承接。中原地產高級資深分區營業經理陳文杰表示，海之戀8座低層E室，實用面積761方呎，3房1套連儲物房間隔，享海景，以1495萬元易手，實呎19,645元，屬市價水平。陳又指出，買家為區內分支家庭。原業主則於2017年6月以1180萬元買入，持貨約5年，帳面獲利315萬元或約27%。

尚悅2房615萬易手 9年帳升五成

元朗本月暫錄約40宗二手買賣成交。美聯物業分行助理區域經理馮根明稱，元朗尚悅10座中層B室，實用面積約440方呎，2房間隔，以615萬元易手，實呎約13,977元，買家為首置客。原業主2013年9月417.7萬元購入，持貨近9年，帳面獲利約197.3萬元或約47%。

嵐山開放式戶309萬沽 7年半升七成

大埔嵐山開放式單位亦錄二手成交。世紀21宇田地產高級客戶經理蔡偉文表示，嵐山8座低層A室，實用面積180方呎，屬開放式間隔，以309萬元成交，實呎17,167元。原業主2015年2月約183萬元一手購入，持貨約7年半，帳面獲利126萬元或近70%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款