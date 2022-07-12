太古城2房則王再失守千萬 8年賺四成

海之戀海景3房戶逼1500萬易手

荃灣西站上蓋海之戀，有3房海景戶獲區內分支家庭客承接。中原地產高級資深分區營業經理陳文杰表示，海之戀8座低層E室，實用面積761方呎，3房1套連儲物房間隔，享海景，以1495萬元易手，實呎19,645元，屬市價水平。陳又指出，買家為區內分支家庭。原業主則於2017年6月以1180萬元買入，持貨約5年，帳面獲利315萬元或約27%。

尚悅2房615萬易手 9年帳升五成

元朗本月暫錄約40宗二手買賣成交。美聯物業分行助理區域經理馮根明稱，元朗尚悅10座中層B室，實用面積約440方呎，2房間隔，以615萬元易手，實呎約13,977元，買家為首置客。原業主2013年9月417.7萬元購入，持貨近9年，帳面獲利約197.3萬元或約47%。

嵐山開放式戶309萬沽 7年半升七成

大埔嵐山開放式單位亦錄二手成交。世紀21宇田地產高級客戶經理蔡偉文表示，嵐山8座低層A室，實用面積180方呎，屬開放式間隔，以309萬元成交，實呎17,167元。原業主2015年2月約183萬元一手購入，持貨約7年半，帳面獲利126萬元或近70%。