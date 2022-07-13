迷你倉每呎13元租新蒲崗活化工廈

32萬租蔡志忠MINI CUBE兩層

她透露，集團現就迷你坊招租，意向呎租約14元，目前獲連鎖迷你倉集團「蘋果迷你倉」承租5及6樓兩層，面積約2.36萬方呎，月租約31.8萬元，呎租13.4元。她又透露，項目每層面積約1.18萬方呎，可按租戶需要分間單位出租。

中原（工商舖）工商部副分區營業董事黃國權表示，蜂鳥資本拆售的葵涌工作室傲晴再錄成交，單位為13樓25室，面積約231方呎，成交價232.6萬元，呎價約10,069元。

資料顯示，旺角登打士街41、43號地下1、2號舖，面積約635方呎，上月以12.8萬元租出，租約期兩年，有一年續租權，呎租約201元。資料顯示，該舖於2016、17年高峰期租金為55萬元，現租金較高峰期大跌77%。對上一份租約，於2019年初由卓悅（0653）以月租47.5萬元承租1至5號舖，卓悅離場後，業主把舖位「一開二」，3至5號舖早前以26.5萬元租出，連同今次總租金39.3萬元，較2019年低約17%。