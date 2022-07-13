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上半年辣稅成交1812宗 涉37億 額量同見新低

【明報專訊】受第五波疫情大爆發影響，上半年辣稅成交大減。綜合稅務局公布資料，今年首6個月三大辣稅（即額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及雙倍印花稅DSD）共有1812宗成交，比去年下半年的2650宗減少近32%；稅款則涉近36.68億元，亦較去年下半年減少近52%，兩項數字均為2014年有紀錄以來新低（見圖）。

上月僅281宗 涉5.45億

資料顯示，上半年SSD成交有126宗，較去年下半年少近33%，涉及8502萬元稅款，比去年下半年少近24%，兩項數字均為2011年有紀錄以來最少。反映投資者入市的住宅DSD成交則有1256宗，涉及近25.2億元稅款，按半年度分別減少近34%及近52%，兩個數字同為2020年上半年、即近兩年最少。

至於反映內地或海外客的BSD方面，上半年有425宗相關成交，較去年下半年的562宗少逾24%，涉10.63億元，按半年計減少逾52%，宗數為2020年下半年後最少，稅款則為2020年上半年後新低。

另上月三大辣稅成交合共涉及281宗，較5月的315宗下跌近11%，涉及稅款約5.45億元，按月亦減少約33%，其中額印成交只有12宗，按月減少25%之餘，亦為2011年12月後最少，涉及稅款約530萬元，按月減少約44%，為2012年2月後新低。

此外，上月DSD成交有207宗（期內沒有非住宅DSD個案），所涉稅款均為3.78億元，對比5月份的264宗（包括263宗住宅及1宗非住宅）及6.589億元，分別按月減少近22%及近43%；另6月份BSD成交有62宗，按月增加約77%，稅款由5月約1.449億元，增加約11%至約1.614億元。

分析：疫情緩和下半年將反彈

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上半年三大辣稅顯著下跌，主要是受上半年尤其首季第五波疫情拖累，令整體住宅交投量大跌，相信隨着疫情緩和，下半年在低基數下，辣稅交投個案及金額將會反彈。

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