NOVO LAND 1A期特色戶213呎起

開放式標準戶234呎入場

發展商昨日率先公布戶型分佈，NOVO LAND 第1A期由2座住宅大樓組成，分別為Elverum第1座及第2座，提供開放式至4房共8款戶型，標準戶實用面積由234至699方呎，當中開放式戶設181伙；1房戶設75伙；2房戶設403伙；3房戶則設128伙。項目另設37伙特色戶，實用面積則由213至1467方呎。

至於由信置（0083）等合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II，自上周日起接收認購登記，直至昨晚、3天累收近1100票，以首張價單138伙計，超額認購近7倍。

HENLEY每呎管理費5.39元

恒地（0012）啟德THE HENLEY系列已屆現樓，昨首度開放現樓展銷中心及會所予傳媒參觀。恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY系列累售511伙，套現約53億元，平均成交呎價約2.8萬元；另項目新增「先住後付」及一年成交期的付款辦法，及提供最高樓價85%的備用按揭，方便準買家入市。

另外項目設約3.2萬方呎住客會所CLUB HENLEY，設兒童樂園、24小時私人訓練室、水療休閒間及池景宴會廳等設施。另外，會所設多個智能工作機械人，而管理費為每呎5.39元。

高爾夫．御苑大手客購兩伙

昨日新盤市場錄約7宗成交，當中再有大手客入市，其中恒地粉嶺高爾夫．御苑獲一組客購入兩伙。據成交紀錄冊，單位分別為8座27樓A室及B室，A室實用面積1048方呎，3房2套連工作間間隔，成交價1730.96萬元，實呎16,517元；B室實用面積則為961方呎，間隔與A室相同，成交價1576.69萬元，實呎16,410元。