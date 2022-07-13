moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

NOVO LAND 1A期特色戶213呎起

【明報專訊】踏入第三季，發展商未有放慢推盤步伐。上月起已展開軟銷的新地（0016）屯門大型住宅項目NOVO LAND第1A期，最快日內上載樓書。新地代理總經理陳漢麟表示，將於兩日內上載售樓書和開放示範單位，售價將參考元朗YOHO TOWN和屯門區新盤，並將以市價開盤。

開放式標準戶234呎入場

發展商昨日率先公布戶型分佈，NOVO LAND 第1A期由2座住宅大樓組成，分別為Elverum第1座及第2座，提供開放式至4房共8款戶型，標準戶實用面積由234至699方呎，當中開放式戶設181伙；1房戶設75伙；2房戶設403伙；3房戶則設128伙。項目另設37伙特色戶，實用面積則由213至1467方呎。

至於由信置（0083）等合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II，自上周日起接收認購登記，直至昨晚、3天累收近1100票，以首張價單138伙計，超額認購近7倍。

HENLEY每呎管理費5.39元

恒地（0012）啟德THE HENLEY系列已屆現樓，昨首度開放現樓展銷中心及會所予傳媒參觀。恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY系列累售511伙，套現約53億元，平均成交呎價約2.8萬元；另項目新增「先住後付」及一年成交期的付款辦法，及提供最高樓價85%的備用按揭，方便準買家入市。

另外項目設約3.2萬方呎住客會所CLUB HENLEY，設兒童樂園、24小時私人訓練室、水療休閒間及池景宴會廳等設施。另外，會所設多個智能工作機械人，而管理費為每呎5.39元。

高爾夫．御苑大手客購兩伙

昨日新盤市場錄約7宗成交，當中再有大手客入市，其中恒地粉嶺高爾夫．御苑獲一組客購入兩伙。據成交紀錄冊，單位分別為8座27樓A室及B室，A室實用面積1048方呎，3房2套連工作間間隔，成交價1730.96萬元，實呎16,517元；B室實用面積則為961方呎，間隔與A室相同，成交價1576.69萬元，實呎16,410元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款