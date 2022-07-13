第一城鍾保羅凶宅樓上單位 480萬沽10年帳賺逾倍

上述單位對落一層單位，於1989年曾發生藝人鍾保羅跳樓身亡事故，估計因屬事故同座單位而影響成交價。不過最新易手的單位原業主，早於2012年4月以約235萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利245萬元或逾1倍。

另2房525萬沽 3年實蝕5%

此外，美聯物業聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城52座極低層C室，實用面積304方呎，以490萬元易手，實呎16,118元。原業主2019年2月444萬元購入，持貨3年多，帳面僅賺46萬元或約一成。

另外，中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城7月至今共錄約9宗成交，包括48座中層H室，實用面積304方呎，2房間隔，原業主5月起叫價570萬元放盤，及後累減45萬元或約7%，以525萬元易手、實呎17,270元。

藍澄灣2房

19年前一手買入升3倍

上址原業主2019年以525萬元購入，持貨約3年額印鬆綁後轉手，帳面平手離場，惟連使費計實蝕約5%。

青衣藍澄灣罕錄2003年一手買入單位業主沽貨大賺離場個案。利嘉閣地產聯席董事周志榮表示，藍澄灣5座中層F室，實用面積488方呎，2房間隔，最新以600萬元易手、實呎12,295元。原業主於2003年以約148.1萬元一手購入，持貨約19年，帳面獲利452萬元或約3倍。

曼翹首錄預租 192呎1.05萬租

租務方面，近日陸續收樓的紅磡新盤曼翹，剛錄首宗預租個案。世紀21領先置業助理董事譚征表示，曼翹中層F室，實用面積192方呎，開放式間隔，以月租1.05萬元租出，實用呎租約54.7元。業主去年9月以約449.6萬元一手購入，租金回報約2.8厘。