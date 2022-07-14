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9發展商跑道區打造Park Peninsula 梁志堅：近月跟政府磋商區內交通

【明報專訊】未來啟德跑道區內將有多個大型樓花新盤推出（見表），區內九大發展商早前就成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，負責與政府透過公私營協作模式，主動與不同持份者和政府部門配合及協商，並把跑道區一帶地段打造成「Park Peninsula」。身兼香港地產建設商會執委會主席、會德豐地產主席梁志堅表示，新公司過去數月已跟政府就區內交通磋商，該區將設有穿梭巴士前往港鐵啟德及宋皇臺站。

明報記者 林尚民、甘潔瑩

資料顯示，啟德跑道區私人發展有限公司於去年11月註冊成立，董事包括區內多個發展商高層，該公司昨日指，公司由9間在區內持有發展項目的地產發展公司組成，包括華懋集團、中海外（0688）、帝國集團、遠展（0035）、恒地（0012）、嘉華國際（0173）、新世界（0017）、新地（0016）及會德豐。不過，在跑道區持有項目的長實（1113）、華潤置地（1109）及保利置業（0119），則暫時未有參與。

新公司與政府藉公私營協作發展

據該公司表示，作為「起動九龍東」的一部分，公司將通過公私營協作模式，主動與不同持份者和政府部門配合及協商，建立持份者及市場對地段未來發展的信心及長遠核心價值。梁志堅回覆本報查詢時稱，公司成立其中一大目的，是與政府就該區交通配套進行磋商。他強調，政府當年賣地時，該區正擬建單軌鐵路接通九龍灣等地區，惟及後擱置，發展商在推盤前需安排好交通問題，故過去數月，公司已跟政府不同部門溝通，多個發展商將會在跑道區一帶提供穿梭巴士，主要前往港鐵啟德站及宋皇臺站。對於區內仍有部分發展商未有參與，梁表示：「唔係唔參與，仲傾緊。」

長實潤地保利置業暫未參與

據啟德跑道區私人發展有限公司公布，Park Peninsula涉約484萬方呎的綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，面積較維多利亞公園大2.3倍，項目內設有環保連接系統，擬建設自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，並提供一系列巴士及專線小巴等，跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡與啟德。

跑道區8454伙住宅已申預售

近年起啟德跑道區多個新盤將陸續推出，撇除中海外已開售的維港1號，已申請或已獲批預售的項目（以期數計）涉及14個，合共可提供單位數目多達8454伙，全部預計2023年中至2025年初、即約1年半內落成，其中會德豐、新世界、恒地、帝國合作的承豐道23號，分兩期發展，合共可提供1219伙，兩期同於上月獲批預售，發展商表明會於短期內進行軟銷工作。區內最大規模項目，為嘉華、會德豐、中海外發展的承豐道15號，項目兩期合共涉及2138個單位，預計2024年11月至2025年2月落成。

[香港地產]

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