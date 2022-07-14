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凱柏峰II加推70伙 周日首輪開售168伙

【明報專訊】新地（0016）旗下樓花期約1年的屯門兆康NOVO LAND第1A期，最快今日上載樓書和對傳媒開放示範單位之際，信置（0083）及嘉華（0173）牽頭發展的將軍澳日出康城29個月花項目凱柏峰II，昨日以折實均呎18,688元加推70伙，並敲定周日（17日）首輪開售168伙，以項目過去4日累收逾1200票計，超額認購逾6倍。

凱柏峰II至昨日累推208伙。市場焦點大盤之一的凱柏峰I，早前經兩輪銷售累沽約465伙、吸金約40億元後，發展商打鐵趁熱推出凱柏峰II，繼上周突擊以折實均呎18,378元首推138伙後，昨再以折實均呎18,688元加推70伙，均呎較首張價單高約1.7%，料反映了樓層和景觀差異；是次加推的70伙標準戶屬1房至3房戶，維持最高16%直減折扣，折實價664.77萬（2A座10樓G室、實用面積347方呎1房戶），至最貴1287.8萬元（2A座27樓B室，實用面積719方呎3房戶）。

NOVO LAND第1A期今首開示位

凱柏峰II上載銷售安排，本周六截止認購、周日首輪發售168伙，各買家最多可購3伙；以目前收逾1200票，以開售168伙計超額6倍。另信置執行董事田兆源表示，凱柏峰系列採用智能電子門鎖，有關電子門鎖可不斷變更密碼，住戶可選擇使用指紋、拍卡或鎖匙等方式開鎖；而屋苑的升降機、住客會所均採免觸式開門方式。

匯璽III 3房戶3193萬售出

至於單位總數824伙的新地屯門NOVO LAND第1A期，新地代理總經理陳漢麟表示，項目日內將開價。他續稱，NOVO LAND系列以打造北歐式幸福及健康生活為意念，住客會所「NOVO Resorts」，包括「Poolside Club」、「Garden Club 」及「Skywalk」，連園林總面積約40萬方呎。NOVO LAND系列亦引入機械人，而在「NOVO Resorts」提供服務的機械人，包括「Yummie餐點侍者」、「Guardie全天候巡警」、「Shinnie 除菌專家」。新地同系已屆現樓的南昌站匯璽III，最新以3193萬元售出第6座12樓B室，實用面積1047方呎3房戶、實呎30,497元，買家成交期為90日，為匯璽III本月首宗一手成交。

[香港地產]

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