西貢翠塘路全幢銀主盤5億獲洽至尾聲

資料顯示，原業主2003年以1.5億元購入，2014年起多次向財務機構貸款，終在去年7月被接管。

湯顯明逾560萬購九龍灣工廈

另外，再有名人入市工廈物業。資料顯示，九龍灣臨興街32號美羅中心2期低層20室，面積640方呎，上月底以563.8萬元易手，呎價8809元，買家為湯顯明（TONG HIN MING TIMOTHY），與前廉政專員名字相同，料為同一人。原業主2018年以518萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約45.8萬元或約8.8%。

時貿中心撻訂貨重推賣貴4萬

中原（工商舖）工商部市場經理馬健邦表示，荃灣美環街1至6號時貿中心23樓07室，面積651方呎，成交價約386萬元，呎價5,929元。他續稱，單位原本在今年4月以約382萬元售出後，惟有關交易最終撻訂收場；業主隨即重推，並於數月內獲承接，是次成交價較撻訂價微升約4萬元。新買家為投資者，購入作長線收租。

[香港地產]