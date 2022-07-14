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皓畋銀主盤劈逾一成 兩房1180萬沽出

【明報專訊】近日樓市回調，銀主亦需減價沽貨。市場消息稱，何文田皓畋2座中層H室，實用面積590方呎，2房間隔，屬銀主盤，銀主約於5個月前開價1350萬元放盤，最終累減170萬元或約12.5%，新近以1180萬元沽出，實呎2萬元。

資料顯示，原業主名字以普通話拼音，料為具內地背景人士，2016年以1506.72萬元一手購入，及後多次抵押予財務公司，至今年初淪為銀主盤。是次成交價較買入價低約326.72萬元，單位6年貶值近22%。

第一城低層3房630萬

與高層2房做價相若

大型指標屋苑樓價同樣回落，繼沙田第一城接連有2房戶成交價跌穿500萬元大關後，最新錄得3房戶以「2房價」成交。美聯物業聯席區域經理翁凱傑表示，上述位於19座低層B室，實用面積451方呎，3房間隔，原業主最初叫價700萬元放盤，新近減價70萬元或一成，以630萬元易手、實呎13,969元，成交價與屋苑個別2房高層戶做價相若。不過，原業主於2011年以330萬元購入，持貨約11年，帳面仍獲利300萬元或約91%。

海日灣3房6519萬沽 4年平手離場

市場亦不乏半新盤大額成交，資料顯示，大埔白石角海日灣新錄COURT A 第2座頂層連天台單位，實用2174方呎，3房1套間隔連多用途套房間隔，另連2406方呎平台及天台，近日以6519萬元易手，實呎29,986元。原業主2018年約6191.48萬元一手購入，持貨約4年，帳面獲利327.52萬元或約5%；惟連使費計後料實際僅平手離場。

[香港地產]

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