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甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫

【明報專訊】未來住宅供應龐大的啟德跑道區，當區持有項目的9家發展商，去年成立非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」，日前公布把跑道區一帶地段打造成「Park Peninsula」，並透過公私營協作模式，進行包裝及與政府部門配合、協商。新任發展局長甯漢豪昨日回應，協作是好事，但強調如何推銷項目，是發展商要做的工夫，如果發展商希望優化跑道區的配套、軟件等，期間需要政府協助，政府樂意與他們一起探討。

明報記者 甘潔瑩

身兼香港地產建設商會執委會主席、會德豐地產主席梁志堅日前表示，作為「起動九龍東」的一部分，9家發展商通過公私營協作模式，主動與不同持份者和政府部門配合及協商。他指政府當年賣地時，該區正擬建單軌鐵路接通九龍灣等地區，惟及後擱置，發展商在推盤前需安排好交通問題。

稱政府有責任提供新社區交通配套

甯漢豪昨日公布季度賣地計劃時回應，如何推銷項目，相信一定是發展商要做的工夫。若談及一個新社區的交通、社區設施及配套等，政府當然有責任。事實上，啟德整個新發展區的基建設施也陸續上馬到位，而啟德跑道區大部份樓盤會於2024年至2026年期間落成，希望屆時區內基建、交通都會有所提升。她又表示，區內發展商自組公司協作是好事，若未來在軟件配套上需要政府協助，例如若發展商需要加設穿梭巴士等，而需要地方作上落客之用，政府亦會樂意探討。

資料顯示，啟德跑道區私人發展有限公司於去年11月註冊成立，公司由9家在區內持有發展項目的地產發展公司組成，包括華懋集團、中海外（0688）、帝國集團、遠展（0035）、恒地（0012）、嘉華國際（0173）、新世界（0017）、新地（0016）及會德豐。不過，在跑道區持有項目的長實（1113）、華潤置地（1109）及保利置業（0119），則暫時未有參與。

尊重城規會反對部分啟德商業地轉住宅

此外，政府早前計劃把5幅啟德商業地轉為住宅用途，惟城規會表示不支持其中兩幅地改劃，甯漢豪表示，目前程序正進行中，一般而言，如果最後城規會不支持，會將城規會的核准圖交予行政會議作最後審批，一般而言，城規會經過法定程序所作的建議，對行政會議而言都有相當大的分量。假設兩幅土地最後都要轉回商業地，當局都會尊重，然後適時將其推出市場。屬啟德跑道區私人發展有限公司的一分子新地，該集團副董事總經理雷霆表示，集團一向積極參與政府招標賣地，亦秉承謹慎財務紀錄，當然若項目規模太細，集團會放棄。

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