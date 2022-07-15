屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%

甯漢豪表示，今季推出之官地，屯門青山公路大欖段近青發街地皮可提供約2020伙，另葵涌荔崗街項目料可提供410伙，而沙田顯和里項目則可提供約170伙，期內市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目亦擬推，料可提供約560伙，連同3個私人重建項目可提供約50伙，合共可提供約3210伙。若連同上季度即4月至6月售出之地皮，上半年度推出之地皮，可提供約5350伙，佔全年度供應目標1.29萬伙近四成。

本季3幅官地共涉2600伙

季內最矚目住宅地、屯門青山公路大欖段近青發街地皮，設限呎條款，早前推出卻流標收場，甯漢豪稱，其賣地條款維持不變，重推後能否售出要視乎多個因素，但她表示，該地具自身優勢，對地皮前景審慎樂觀，而地政總署亦會以最貼市方法對地皮作出估值。

研降低強拍門檻

綜合各測量師行，上述屯門地皮可建約130.63萬方呎樓面，以每方呎樓面地價約5000至6500元計，總值約65.31億至84.9億元。萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，項目早前流標，主要由於規模較大，附近供應亦較多，現時每方呎樓面地價估值約5000至5500元，總價約65億至72億元。項目上次招標時，該行估值約78億至85億元，每方呎樓面地價約6000至6500元，即估值跌約15%。

另外，甯漢豪表示，政府希望在舊區重建中加大力度，正就降低強拍門檻進行研究，目標於今年第四季可在立法會中進行討論。另土地共享先導計劃，暫接獲5宗申請，涉約2.5萬伙，申請中涉及政府土地，政府亦要就土地是否用得其所而研究，期望今年內能將部分申請提交至行會作討論。