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NOVO LAND下周初開價 參考御海灣呎價

【明報專訊】新界大型新盤接力登場，新地（0016）旗下、樓花期長約1年的屯門兆康NOVO LAND 第1A期，經過多次軟銷宣傳推廣後，昨日上載樓書。

新地副董事總經理雷霆表示，項目最快下周初開價，價錢將參考同區、近期成交呎價約2萬元的御海灣系列，以及成交呎價逾2.1萬元的元朗站上蓋The YOHO Hub 。

雷霆：利息與樓價沒直接關係

對於市場憂慮年底前港息將上升，雷霆表示，利息與樓價沒有直接關係，買樓屬於長線投資，用以改善居住環境，而利息有上有落，過去加息周期樓價亦曾見上升。他又稱，NOVO LAND屬屯門歷來最大型私人住宅新盤，規模上有很大優勢，集團一向以市價推盤，相信訂價會獲市場接受。

NOVO LAND將分6期發展，合共提供逾4500伙單位。是次推出的第1A期共設824伙，提供8種標準戶型，另設特色戶，單位間隔由開放式至4房。

當中，開放式至2房戶共有659伙，佔全盤八成。第1A期的實用由213至1467方呎（標準戶由234至701方呎），最大及最細的單位均為特色戶。

據樓書，項目面積最細單位見於Elverum 2座2樓H室，實用213方呎開放式間隔。另連26方呎平台。至於最大單位為 Elverum 2座35樓A1室，實用1467方呎，4房1套連多用途套房間隔，另連836方呎平台、1111方呎天台及私人泳池；相同開則的「天池屋」，全盤設2伙。

NOVO LAND上樓書前，同系天水圍Wetland Seasons Park第2期，透過招標售出一伙特色戶，為別墅7的3、5樓A室。實用1237方呎、另連267方呎平台及432方呎天台，成交價2080萬元、實呎16,815元，成交價創項目新高。

凱柏峰II累收逾1400票 周日銷售

另一焦點新盤，由信置（0083）等發展、樓花期約29個月的將軍澳日出康城凱柏峰II，已敲定周日首輪銷售168伙。信置執行董事田兆源表示，凱柏峰II 累積收逾1400票，超額逾7倍。

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