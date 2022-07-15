佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬

呎價近2.9萬 債主變買家

資料顯示，佳源國際購入該物業後，2014年由恒生銀行（0011）承造一按，今年3月再由張肇桓（CHEUNG SIU WOON MATTHEW）借出二按，張肇桓與張氏家族控股主席張肯尼兒子、肇才教育的創辦人及行政總裁張肇桓姓名相同，料為同一人，而物業新買家，以宏禧發展有限公司名義入市，公司董事亦為張肇桓，意味張肇桓由債主變成買家。張肇桓過往涉足不少貴價物業，包括2016年1.16986億元購入西半山璈珀高層A室，2019年5月再以9.16億元購入山頂MOUNT NICHOLSON 15號屋。

另中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，旺角銀座式商廈金鑽璽14樓全層，面積約1835方呎，叫價2532萬元放售，每呎叫價約1.3萬元。資料顯示，業主2013年約3230萬元購入，現放售價比當年購入價低698萬元或21%。