會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠

提供逾80項康樂設施

NOVO Resorts提供逾80項康樂設施供住客享用；主要設施包括近3.2萬方呎的水上遊樂設施、五大北歐式主題園林、兩個面積合共約6600方呎的健身室、約6600方呎的運動場館、逾2.2萬方呎的青年及童樂空間、以及兩間獨立Party House，讓住戶即使足不出戶，亦能享受度假樂趣。

配合近年機械人在日常生活的應用日漸普及，多個新晉住宅均在住客會所引進機械人，為住戶提供服務；NOVO Resorts亦不例外，分別有送餐機械人、警衛機械人及消毒除菌機械人。

另值得留意，NOVO LAND毗鄰新界單車徑網絡，覆蓋屯門至元朗、沙田、大埔及烏溪沙等地，相信可鼓勵不少戶主均採單車代步，或在假日踏單車享天倫之樂；有見及此，NOVO Resorts特設單車泊位及單車維修清潔站，另備有共享單車，供住日常代步或郊遊之用。

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