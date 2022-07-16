九建牛潭尾逾百萬呎地申建6276伙 相等於逾半個第一城 其中22幢最高50層大廈

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，上述申請地點位於元朗牛潭尾丈量約份第104約多個地段及毗連政府土地，鄰近福興里及擬建港鐵北環線的牛潭尾站，地盤面積約103.59萬方呎，當中包括政府土地約35.81萬方呎，申請人擬以地積比率4.7倍作發展，其中住宅部分以4倍發展，擬建22幢、30至50層高的住宅大廈，建築物高度不多於120至170米，另設22幢3層高洋房，合共提供6276伙住宅單位，涉及樓面約414.36萬方呎。

總樓面逾486萬呎 包括54萬呎商業樓面

另外，項目設商業及非住用樓面，申請人擬以地積比率0.7倍發展，其中商業中心佔約53.82萬方呎，另設社區設施，包括兩所設6個課室的幼稚園和一間設100個服務名額的幼兒中心，涉及樓面約72.11萬方呎，而整個項目總樓面約486.47萬方呎。資料顯示，上述改劃申請由亨達投資有限公司提出，該公司註冊董事包括九建主席及執行董事柯為湘、非執董吳志文和楊國光。

分3期發展 預計2032年起落成

據申請人提交的申請文件顯示，發展商將分3期發展，首期將涉11幢共3112伙，預計2032年完成，而第2A及2B期分別涉及526伙和2638伙。申請人表示，改劃是實現並加強綜合發展區地帶的規劃意向，善用棕地資源，以增加房屋供應。翻查資料，九建或有關人士早在2009年已就項目提交規劃申請，當時擬建193幢洋房，惟及後撤回申請。申請人2012年再闖關，將項目發展規模減至157幢洋房及4座商用建築物。

事實上，九建近年再度活躍於地產市場，如去年4月曾入標競投粉嶺古洞北古洞第25區住宅官地，惟地皮由新地（0016）以86.14億元中標。另去年10月，更與政府就牛池灣清水灣道35號補地價金額達成共識，以96.58億元完成項目補地價，以項目最高可建樓面216.32萬方呎計，每方呎補價4464元，同時去年亦就項目遞交修訂方案，擬建5幢62至63層高綜合用途大廈（58至59層為住宅用途、另4層作非住宅用途），擬建5005伙，總樓面約203.18萬方呎。