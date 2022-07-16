恒地支持業界對外解說啟德跑道區優勢

恒地啟德THE HENLEY已屆現樓，項目本月迄今暫錄12宗成交，而整個項目自去年推出至今則累沽約515伙、套現逾53億元，平均實呎約2.8萬元。林稱，發展商現將集中火力推售THE HENLEY現樓，而同系粉嶺馬適路項目未有新部署；至於同系啟德沐泰街8號項目，部署以現樓發售，預計今年底前登場。

NOVO LAND示範單位下周對外開放

新界焦點新盤、新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，日前已向傳媒展示示範單位，發展商部署本周開放予代理參觀，最快下周開價後對外開放。

項目昨日再開放一對3房示範單位予傳媒參觀，新地代理總經理陳漢麟表示，第1A期只設52伙同類3房單位，對換樓客具吸引力，相信有關單位銷情理想。他續稱，首批價單將盡量涵蓋開放式至3房戶型。

NOVO LAND 開價前，該集團與長實（1113）合作發展的屯門青山公路飛揚，透過招標售出第2座22樓E室，屬3房連天台特色戶，實用面積722方呎、連647呎天台，成交價1187萬元、實呎16,440元。長實高級營業經理楊桂玲表示，相關成交價創項目新高，買家本身居於九龍，鍾情飛揚的起居環境及海景，而且擁有天台，最終決定入市。她續稱，飛揚開售至今累售118伙，套現7.06億元。

飛揚特色戶1187萬沽 創項目新高

新界盤主導新盤市場，新地同系大埔白石角Silicon Hill第1期，最新亦以招標形式售出一伙3房戶。據成交紀錄冊顯示，翠景閣第1座2樓實用面積770方呎B1室、屬3房連儲物室間隔，成交價1424.5萬元、實呎1.85萬元。Silicon Hill第1期本月迄今暫售3伙，吸金逾4000萬元。綜合市場資訊，7月迄今整體新盤成交錄約345宗，當中新界區成交佔超過七成。