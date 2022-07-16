太古城3房1328萬沽 逾3年實蝕近一成

美聯物業區域營業董事施衍銘表示，上述單位位於太古城寶安閣低層B室，實用面積714方呎，3房間隔，以1328萬元易手，實呎18,599元。原業主2019年3月以約1380萬元購入，持貨約3年多，帳面蝕約52萬元或約3.7%；若連使費計，原業主料需實蝕逾130.8萬元或近一成。

尚悅2房易手 業主明賺暗蝕近20萬

另外，元朗新晉大型屋苑尚悅，亦罕有錄得業主明賺暗蝕離場個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，尚悅13座低層K室，實用面積434方呎，2房間隔，景觀開揚，以576.8萬元易手，實呎13,290元。原業主2019年3月568萬元購入，持貨逾3年，帳面僅獲利約8.8萬元或約1.6%；若連使費計原業主料需實蝕逾19.6萬元或約3.4%。

CCL按周升0.46% 料將跌破180點

另外，二手樓價指數本周略為回升，具體反映6月下旬的中原城市領先指數CCL最新報181.05點，按周升0.46%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.25點，按周升0.45%；CCL（中小型單位）報180.36點，按周升0.40%；CCL（大型單位）報184.54點，按周升0.75%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL快將跌破180點；CCL則窄幅回軟，但未有轉勢大跌。另外，四區指數本周三升一跌，當中新界東CCL Mass報192.05點，按周升1.58%，連升2周共1.64%；新界西CCL Mass報170.08點，按周跌0.32%，結束2周連升；港島CCL Mass報185.48點，按周升0.88%；九龍CCL Mass報175.62點，按周微升0.1%。