內地生追價6% 2.75萬搶租名城3房

內地生合租第一城2房 預付1年租14萬

同時，沙田第一城亦錄內地生租賃成交。中原地產分區營業經理周偉航稱，沙田第一城24座低層D室，實用面積326方呎，2房間隔，以1.2萬元租出，實用呎租約37元，租客為2名內地女生，並先付一年租金約14萬元租入單位；業主2019年410萬元購入，租金回報約3.5厘。

馬鞍山海典灣亦錄內地生租賃個案。美聯物業營業經理陳德涪表示，屋苑6座中層F室，實用面積452方呎，2房間隔，以月租1.6萬元成交、實呎租金約35元，並一次過繳付全年租金約19.2萬元；業主2021年700萬元購入，租金回報2.7%。

港島大型屋苑不乏高價租務成交。美聯物業高級營業經理陳俊傑表示，西灣河嘉亨灣3座中層C室，實用面積947方呎3房間隔、望維港海景，獲外籍租客以5萬元承租、實用呎租約53元；業主2006年以約1170萬元購入，租金回報約5.1厘。