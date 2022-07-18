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凱柏峰II昨首輪開售 沽129伙 連1期兩周半內累沽592伙 套現逾51億

【明報專訊】多個新盤相繼推出，其中信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰，上月底起開售1期後，項目2期昨日亦首輪開售，單日售出約129伙，佔即日可售單位近八成，兩期於兩周半累沽592伙，佔項目已推出單位逾九成，套現逾51億元。綜合一手市場，本月迄今暫僅錄不足500宗新盤成交，較上月同期少近一成。

明報記者 林尚民

雖然昨日天氣炎熱，不過，首輪銷售的凱柏峰II仍吸引大批買家，於昨早到項目位於尖東帝國中心售樓處門外排隊等候進場。項目昨日上午10時半起揀樓，發展商表示，至上午約11時半、即約1小時內，項目推出的168個單位，已售出100個單位。綜合市場消息，項目昨即日沽出約129伙，佔可售單位比例約76%。

首小時沽百伙 最高實呎破2萬

信置副主席黃永光昨日亦有親自到場，他表示，感謝買家支持。信置執行董事田兆源稱，項目早前推售的一期單位幾近沽清，而昨日出席之買家亦有不少為1期向隅客，且今次於周日進行銷售，不少家庭客一家大小到場揀樓。昨日售出單位中，最高成交價一伙，位於2A座26樓B室，實用面積719方呎，3房1套連儲物室間隔，成交價1,354.05萬元，實呎18,832元，至於最高成交實呎單位，則為2A座28G室，實用面積347方呎，1房採開放式廚房間隔，成交價724.19萬元，實呎20,870元。

本月暫錄不足500宗一手成交

發展商表示，若連同凱柏峰I在內，整個凱柏峰兩周半累沽約592伙，佔已推出單位逾九成，套現逾51億元。

綜合市場消息，過去兩日新盤市場共錄得約141宗成交，較前周末的36宗大幅反彈2.9倍，主要受惠於凱柏峰II首輪開售，不過，若以首17日計算，整體市場卻只錄得不足500宗一手成交，較上月同期約534宗減少近一成；本月餘下日子仍有數個大型樓盤推出市場，當中新地（0016）屯門NOVO LAND 1A期（總數提供824伙），發展商表明最快本周初開價，首張價單提供不少於165伙，並會配合突破性付款方法，相信會成為市場另一焦點。

另外，宏安地產（1243）執行董事程德韻表示，旗下油塘曦臺昨以1897.4萬元售出項目最後一伙，實用795方呎，3房1套間隔，實呎23,867元，項目全數326伙已沽清，套現超過42.1億元，集團目前亦正推售已屆現樓的青衣薈藍39伙，當中包括17伙連天台及14伙連平台特色單位，準買家可預約到現樓參觀，另集團最快於本季推出位於旺角的全新商住項目。

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