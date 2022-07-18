港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出

港鐵收租物業中，擁多個地標式商場，其中將軍澳PopCorn商場今年開幕10周年，商場舉行大型慶祝活動，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，集團旗下兩大全新商場，包括圍方及THE SOUTHSIDE將分別於明年夏季及明年底開幕。鄧智輝表示，雖然大圍站上蓋項目柏傲莊III需拆卸重建，但對第1、2期及商場部分工程並無影響，預計該部分可於短期內獲批入伙紙，至於第3期部分工程較為複雜，進度有待新世界（0017）公布。項目商場部分「圍方」，商場總樓面約65萬方呎，現已租出逾半樓面，其中超市及英皇戲院為最大租戶，而食肆將為商場最大比重的商戶類別。

與SOUTHSIDE同獲英皇戲院進駐

THE SOUTHSIDE方面，鄧稱，商場總樓面約50萬方呎，目前已租出近三分之一樓面，包括英皇戲院等。另港鐵設立全新零售品牌「LOUDER」，讓年輕人把一些自家設計及手作品牌在港鐵商場內展示，首間實體店預計今年8月在The LOHAS康城試業，網店亦同步籌備中，預計第四季起投入服務，明年更會進駐圍方及THE SOUTHSIDE。

至於地皮招標方面，去年流標的東涌牽引配電站住宅發展項目將於本月底截標，鄧智輝表示，項目經上次流標後，已汲取教訓，又稱項目非常複雜，無論進行地基及上蓋工程均困難，而今次重新推出前，公司已做了一些前期技術研究，協助發展商解決部分問題，故對今次招標具信心，估計結果頗為理想。

另他提到，旗下大嶼山小蠔灣車廠物業發展項目，可提供約2萬伙，當中約一半為私樓，現正進行前期工程，希望今年底內達到階段性成果，若連同小蠔灣第一階段，以及東涌東部第一期項目，料年內可招標項目，可提供約2500至3000個單位。此外，繼將軍澳日出康城凱柏峰後，未來8至9個月，集團旗下仍有何文田站2期、黃竹坑站4期、日出康城12期及元朗The YOHO hub其他期數數個新盤可以發售，涉及4000至5000個單位。