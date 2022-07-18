第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%

【明報專訊】二手樓市疲弱，續有大型屋苑錄得二手蝕讓成交。美聯首席助理聯席董事黃錦瀚表示，十大屋苑之一的沙田第一城8座低層D室，實用327方呎，2房間隔，以540萬元售出，實呎16,514元。原業主於2018年底以550萬元購入，持貨不足4年，帳面蝕10萬元，若連使費計料實蝕約37萬元或7%。黃又稱，同一屋苑45座低層A室，實用面積約284方呎，2房間隔，以485萬元易手，實呎17,077元。原業主2009年10月以約160萬元購入，帳面賺約325萬元或逾2倍。