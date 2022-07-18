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萬景峯均呎連續3個月逾2萬

【明報專訊】受美國聯儲局早前加息、加上多個全新樓盤推售等因素影響，為二手物業交投市况帶來壓力，部分準買家亦轉趨觀望。荃灣指標屋苑萬景峯近日交投稍為減慢，但由於屬該區龍頭屋苑，單位一般擁有較強抗跌價能力；綜合市場資訊，萬景峯7月首12天二手成交僅錄1宗，惟屋苑平均實呎，自5月至今、連續3個月來企穩於2萬元以上。

明報記者 何嘉慧

綜合市場資訊，萬景峯現時有約20個放盤，當中以2房戶型為主，入場費叫價約1060萬元起。

中原地產分區營業經理黃騰達表示，萬景峯2座中層E室，實用面積508方呎2房間隔、望荃灣市景，原業主叫價1100萬元，最終減價45萬元或約4%後，以1055萬元沽出，實呎20768元；原業主於2012年3月以530萬元購入，持貨10年，帳面獲利525萬元，單位升值近1倍。

2房減價4%後1055萬沽 10年帳賺1倍

黃續稱，由於區內業主普遍持貨力較強，議價幅度有限，因此令萬景峯整體二手交投淡靜，加上新盤陸續登場，對二手市場交投市况亦有若干影響。

另一方面，市場不乏移民盤成交，再有業主因為要移民套現，以低於市價沽貨。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯街102號高層B室，實用面積1112呎，3房1套間隔，原業主去年11月叫價1580萬元放盤，因移民而累減245萬元或約15%後，以1335萬元易手，實呎12005元，低市價約5%；原業主2007年4月以502萬元購入，持貨15年，帳面獲利833萬元或逾1.6倍。

美孚3房1335萬易手 低市價5%

不過，個別市區大型屋苑仍錄得勁賺成交。利嘉閣聯席市務董事郭永峰表示，荔枝角泓景臺6座中層C室，實用面積約736方呎，3房連套間隔，單位以1368萬元易手，實呎18587元；原業主早於2002年11月以約303萬元一手購入，持貨約20年，現帳面賺約1065萬元或3.5倍。

另外，有租客看準近日二手樓價回調由租轉買。美聯物業助理區域經理黃椿璿表示，南昌站匯璽新錄1B座高層B室易手，實用面積440方呎，2房間隔，議價後以1160萬元易手，實呎26364元；原業主2017年4月以1098.24萬元一手購入，持貨5年，帳面獲利61.8萬元或約5.6%；若計及現金回贈及其他雜項使費後，料原業主實質獲利約25萬元或約2%。

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