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凱滙連環「見血」 2房半實蝕85萬沽 南昌一號4房劈價 一手業主4年多損近百萬

【明報專訊】在加息陰霾下，加上多個新盤排隊推售，搶吸大量市場購買力，令部分急於周轉的二手業主不惜低價甚至蝕讓沽貨套現，其中作為觀塘區新晉指標屋苑的凱滙，約1個月內連錄兩宗蝕讓成交，一個2房連儲物室（俗稱「2房半」）單位最新以1200萬元售出，原業主持貨約3年半，連使費料實蝕約85萬元離場。此外，同為半新盤的深水埗南昌一號，亦有4房業主持貨約4年多劈價沽貨，連使費計實蝕近百萬元。

明報記者 林尚民

利嘉閣地產市務經理梁錦機表示，凱滙2期5座高層E室，實用面積594方呎，2房連儲物室間隔，望樓景，以1200萬元成交，實呎20,202元。原業主2019年1月以約1225.65萬元一手購入，持貨約3年半，帳面蝕25.65萬元，連使費計料實蝕約85萬元或約7%。

事實上，凱滙上月中亦有一宗蝕讓個案，單位為凱匯1期2座低層H室，實用面積717方呎，3房間隔，投資者原以1430萬元放售，因加息陰霾下，上月劈價至1308萬元沽出，實呎18,243元。該投資者2018年1363.49萬元一手購入，帳面蝕55.49萬元，若連使費計料實蝕逾120萬元或近9%。

沙田中心2房525萬售

4年實蝕42萬

近年先後有多個新盤相繼推售的深水埗區，亦錄半新盤蝕讓個案。美聯物業助理區域經理黃永財表示，深水埗南昌一號高層A室，實用面積595方呎，4房1套間隔，原以1150萬元放售，近日業主劈價120萬元，以1030萬元售出，實呎17,311元。原業主2018年3月近1068.9萬元一手購入，帳面蝕約38.9萬元，若連同使費料實蝕近百萬元或約8%。

傳統上車屋苑方面，市場消息透露，沙田中心新寧大廈中層E室，實用面積288方呎，原則1房間隔，最新以525萬元售出，實呎18,229元，原業主2018年6月540萬元買入，隨後全屋裝修，帳面蝕讓15萬元，若連使費計料實蝕約42萬元或近8%。

玫瑰新邨3房套

低3年前同層價

另外，部份豪宅物業低價出售，中原豪宅高級資深分區聯席董事張偉光表示，東半山樓齡約57年的老牌豪宅屋苑玫瑰新邨，位於E座低層1室，實用面積2000方呎，3房1套間隔，望開揚景，以4930萬元售出，實呎24,650元。資料顯示，同座同層面積相同的2號室，2019年中5000萬元售出，換言之現成交價略低於3年前水平。張續稱，由於原業主搬遷需時，買賣雙方協議約半年成交期，供原業主居住至年底才搬出，故成交價略低。原業主1999年900萬元買入，持貨約23年，帳面獲利4030萬元或超過4.4倍。

[香港地產]

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