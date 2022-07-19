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內地生預付一年36萬租名城4房戶

【明報專訊】近月二手市場連錄蝕讓的同時，暑假檔期租賃市場卻遠較買賣活躍。去年受疫情和封關影響，內地生來港租樓遠較疫情爆發前少，但今年情况改善，東鐵沿線近月頻錄內地生租樓個案，甚至是大額承租，其中鄰近港鐵大圍站的名城1期1座一個4房單位，獲6名就讀於中文大學的內地生以月租3.02萬元合租，並預付一年超過36萬元的租金。

美聯營業經理張銘政表示，名城1期1座低層北翼C室，實用面積959方呎，4房1套連儲物房間隔，獲6名新學年將於中大升學的內地生合租，月租3.02萬元，實用呎租約32元，將預繳一年租金約36萬元。業主2011年約1030萬元一手購入，及後內部轉讓，若以2011年購入價計，租金回報約3.5厘。

同樣位於大圍的富嘉花園，亦獲內地生承租。中原地產高級分行經理劉國龍表示，富嘉花園1座高層M單位，實用面積583方呎，3房間隔，以月租2.1萬元租出，實用呎租約36元，較同類單位月租約1.9萬元高出約10%。

2.1萬租富嘉 較同類貴一成

劉表示，新租客為3名內地男生，於睇樓時見單位有小量家具，即決定以先付一年租金涉約25萬元方式承租。業主2013年474萬元已補價購入，持貨約9年，租金回報約5.3厘。

此外，毗鄰港鐵大埔站的新達廣場，新錄4座低層E室租務成交，實用面積617方呎，3房間隔，以2.4萬元租出，實用呎租約39元，租客為5名內地生，以先付一年租金方式涉約28.8萬元承租單位。業主早於1991年162萬元購入單位，租金回報約18厘。

兩內地生1.3萬租沙田中心

另中原地產副區域營業董事馮澤源表示，暑假期內不少內地生於香港租樓，令沙田市中心平均租金較年初升約15%，其中沙田中心G座低層F室，實用面積297方呎，2房間隔，獲兩名內地女學生以月租1.3萬元承租，並已先付一年租金、即約16萬元承租單位，實用呎租約47元。業主今年520萬元購入，租金回報約3厘。

[香港地產]

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