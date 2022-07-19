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林海山城最快下周上載樓書 開放示位

【明報專訊】上季新盤市場以中小型單位主導，踏入下半年，提供大單位的豪宅新盤亦部署加入新盤戰團。由希慎興業（0014）及香港興業（0480）合作發展、位於大埔露輝路36號林海山城已屆現樓，發展商近日正式展開銷售部署。希慎興業寫字樓及住宅業務總監葉慕貞表示，項目最快下周、即本月底至下月初上載樓書，並隨即開放現樓示範單位及公布銷售安排。

最大洋房5房5套8030呎

林海山城共提供262個分層戶及洋房，單位實用面積由1078至8030方呎，戶型涵蓋2房至5房。單看實用面積，已可見項目的豪宅氣派，而發展商暫未落實會否以「純招標」方式出售單位。香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅透露，項目標準分層戶佔160伙，實用面積由1078至2526方呎，涵蓋3房至4房戶型；至於分層特色戶則佔66伙，實用面積由1010至3760方呎，涵蓋2房至4房戶型。

洋房方面，項目設34座實用面積介乎3245至5341方呎的標準洋房，設4房雙套、4房4套及5房雙套，共3種戶型。項目另設兩座「尊貴大屋」，分別為「山城徑1號」，實用面積6268方呎，4房4套間隔，以稀有的子母屋設計；以及「林海徑1號」，實用面積8030方呎，5房5套間隔。「林海徑1號」不但為項目面積最大的單位，亦為大埔區內數一數二的「巨無霸」洋房，料僅次於康樂園實用面積9280方呎的「堡壘屋」。

另項目設逾3.4萬方呎住客會所，命名為「CLUB LUCCA」，以 Earth、Mountain、Ocean及Wood四大主題區，提供約30項設施。會所設施包括室內外游泳池、桑拿房、酒窖、雪卡房及兒童遊樂室等，適合各年齡層住戶需要。

CLUB LUCCA會所逾3.4萬呎

市場分析普遍認為港息於年底前會上升，被問到會否擔心項目銷情，葉慕貞認為市場已消化美國加息因素一段時間，而林海山城主打逾千方呎單位，目標客源具實力，料對項目影響不大。

[香港地產]

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