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NOVO LAND 1A期料今日開價

【明報專訊】將軍澳日出康城凱柏峰II開售後，市場另一焦點盤將登場。樓花期長約1年、提供824伙的新地(（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，繼上周上載樓書後，料最快今日開價；新地代理總經理陳漢麟表示，項目首推將不少於165伙，戶型涵蓋開放式至3房戶，重申將有突破性的付款方法。

CAINE HILL特色戶

實呎逾3.8萬破頂

市場聚焦NOVO LAND第1A即將登場，其他一手餘貨連環錄高價成交；恒地（0012）旗下港島堅道CAINE HILL，新錄創項目呎價、成交價新高成交，相關單位為30樓A室，實用面積446方呎2房間隔連平台，成交價1700萬元、實呎38,117元；另同系大角嘴利奧坊．曦岸第2座28樓E室，實用面積321方呎1房間隔連平台，成交價996萬元、實呎31,028元，創項目呎價新高。

佳寧娜（0126）旗下深水埗佳悅，最新以552萬元售出9樓實用面積289方呎B室1房戶、實呎19,100元；佳悅累售24伙，估計套現逾1億元。綜合市場資訊，7月迄今整體新盤成交錄逾500宗。

另萊蒙（3688）與俊和合作的窩打老道現樓128 WATERLOO，上載更新版價單，為4伙實用面積522方呎2房連儲物房戶，增設「5%成交優惠現金回贈」，買家簽署臨約後115天內付清樓價，可獲樓價5%現金回贈；若簽訂臨約後第116至330天內付清樓價，可獲樓價4%之回贈。上述單位維持最高9.5%折扣。

■有片睇

如欲觀看NOVO LAND示範單位實况，可登入明報財經網：

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