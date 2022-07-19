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新都會廣場生意 料按月升三成

【明報專訊】受消費券剌激帶動，新地（0016）旗下葵芳新都會廣場今年次季生意額回升，有助上半年商場生意反彈。新地租務部副總經理李德興表示，新都會廣場今年上半年受惠於第一期消費券的效應下，帶動商場生意額，較去年同期上升23%，其中電子產品及珠寶首飾類升幅最大，超過50%，而現時商場出租率達100%。

值得留意的是，去年第四季、即疫情紓緩時，商場營業額一度打破2018年同期高峰紀錄。

李德興續稱，新都會廣場將斥資400萬元推行「Metro Green」綠色年度企劃及升級戶外遊樂體驗計劃。商場聯同蔬菜統營處、魚類統營處及Y．Park [林．區] 等政府機構，以及「雲耕一族」、綠腳丫等綠色社企合作，舉辦及增設都市農莊、農墟市集和向日葵花海，為大眾提供環保健康的戶外空間活動。

新地：商場推動綠色消費

李德興預料，隨「Metro Green」展開及受惠於消費券措施，商場本月至下月、正值盛夏時營業額，料按月上升30%；同期人流則上升20%。商場亦會推出「儲印賞」、安設智能漂書機等，推動綠色消費及閱讀概念。整個計劃有助新一代年輕人建立和實踐保護環境的理念，享受環保健康的生活模式。

作為商場長期合作伙伴的「雲耕一族」聯合創辦人徐伽表示，都市農莊與社區融合，提供親子活動空間，營造美好社區；打造原生態種植，有助本地綠色經濟發展。他預料今年農莊農作物產量達350公斤。

[香港地產]

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