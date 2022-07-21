moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內地生搶租偉華2房 呎租54元逼九龍站 重返2018年歷史高位 較同類市價高兩成

【明報專訊】自2020年新冠病毒殺入本港後，內地生來港租樓大幅減少，但今年有重現內地生租樓潮之勢，帶挈部分屋苑逆市錄高價租賃成交，其中沙田偉華中心一個2房單位，業主臨場反價後獲3名內地生以月租1.6萬元承租，實用呎租逼54元，重返2018年屋苑高峰，甚至直逼九龍站豪宅物業呎租水平。另外，大圍金禧花園一個2房單位，亦獲2名內地生透過網上睇樓後預付一年、即約17萬元租用。

明報記者 林尚民

美聯物業助理營業董事陳國良表示，今年市場錄得多宗內地生租樓，帶挈沙田市中心一帶屋苑，本月至今已錄得超過60宗租務成交，比上月同期約25宗多出約1.5倍，而本月新租個案中，內地生租樓比例更達七成之多，他表示，今年內地生租樓明顯較過往3年多，主要由於2019年發生反修例事件，而往後兩年新冠疫情嚴重，不少大學採網上上課，而今年疫情回穩，加上《國安法》下內地家長放心子女來港，故今年內地生來港個案較多。

沙田市中心租賃倍升 內地生佔七成

他表示，偉華中心1座中層H室，實用297方呎，2房間隔，原叫租1.5萬元，業主臨場反價，最終獲就讀於中大的3名內地生經網上睇樓後，以1.6萬元合租，實用呎租53.9元，創屋苑近4年呎租新高，重返2018年租金高峰。單位由長線投資者去年底以510萬元購入並進行翻新，且配備全屋家電，租金回報約3.7厘。鄧補充，偉華中心同座向2房戶叫租約1.3萬元，即最新租出單位租金較市價高約兩成。

另中原地產分行市務經理唐嘉銘表示，金禧花園3座中層A室，實用338方呎，2房間隔，獲2名內地女學生於網上睇樓一小時後以月租1.4萬元租用，並預付一年租金涉約17萬元，實用呎租41.4元。業主2004年115萬元購入，租金回報約14.6厘。

內地生網上睇樓 合租金禧兩房

不過，部分非內地生租住的地區，卻暫未見受惠，美聯高級區域經理余迅力稱，天后柏傲山6座低層連平台特色戶，實用1188方呎，3房連套房及士多房間隔，獲本地家庭客以7萬元承租，較叫租低9000元或11%，實用呎租近59元。柏傲山入伙初期，該單位於2016年曾以8萬元租出，事隔6年，單位租金大跌1萬元或逾一成。業主2014年10月約3,402萬元購入，租金回報約2.5厘。

另美聯助理聯席董事張國峰稱，將軍澳維景灣畔1座高層B室，實用799方呎，3房1套連多用途房，獲內地客以2.65萬元租用，實用呎租約33.2元。單位5月放盤，原叫租3.2萬元，上月底減至2.98萬元，今再減至2.65萬元租出，累減5500元或17%，較單位2年前租出時3萬元大減3500元或近12%。業主2010年753萬元購入，租金回報約4.2厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款