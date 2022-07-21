恒地粉嶺北新區首發項目涉1600伙

馬適路8號1期

料快批預售涉603伙

林續稱，集團粉嶺北新發展區內共有6幅相鄰地塊，可建總樓面料達440萬方呎，將打造成區內地標性大型住宅社區；其中即將推出的項目Site A（暫稱） ，為粉嶺北新發展區首發項目，由5座住宅大樓組成，合共提供約1600伙。翻查資料，現正申請預售樓花同意書的恒地粉嶺北馬適路8號第1期，單位總數603伙，預計2023年3月落成，樓花期長約8個月，市場估計短期內可獲批預售樓花。

NOVO LAND示範單位

首日料8000人參觀

至於新地屯門NOVO LAND第1A期項目，日前以折實均呎1.31萬元首推165伙後，昨日對外開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，料全日有逾8000人參觀，明天收票。

另外，新地同系已屆現樓的沙田九肚麗坪路雲端，上載新銷售安排，推出2伙分層特色戶，於7月24日（周日）、至今年12月31日招標；單位包括Apex 1座的5樓A室、6樓A室，實用1598方呎連284方呎平台、1738方呎連679方呎天台，同屬4房設計。

利奧坊．曦岸特色戶實呎3.28萬破頂

綜合市場資訊，7月迄今整體一手成交暫累錄約520宗，其中恒地大角嘴利奧坊．曦岸再錄新高價成交，新沽出2座28樓A室頂層特色戶，實用697方呎3房間隔、另連天台及平台，成交價高見2288萬元、實呎32,826元，創項目呎價及成交價新高；項目自2020年5月開售至今累售414伙，套現逾26億元。